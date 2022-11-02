Merkezi Kayıt Kuruluşu nedir? Merkezi Kayıt Kuruluşu ne iş yapar?

Ekonomi alanında kullanılan bazı terimler vardır. Bu terimlerden biri de Merkezi Kayıt Kuruluşudur. Para piyasalarında işlem yapan tüm taraflar için kolaylıklar sağlama amacı taşır. Ülkemizde 1992 yılından bu yana kullanılan bir sistemdir.

Merkezi kayıt kuruluşu nedir?

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK); sermaye piyasasındaki araçları kaydeden, hak sahibi olan kişinin hesaplarındaki araçları takip eden, kanun tarafından görevlendirilmiş bir kuruluştur. Merkezi bir yapı olarak hizmet verir.

Merkezi kayıt kuruluşu ne iş yapar?

MKK, banka bonosu, varant, borsa yatırım fonu gibi değerleri takip eder. SWIFT işlemlerini, elektronik ürün senedi işlemlerini, ihraççı, menkul değer ve hak kullanım işlemleri gibi işlemleri saklama hizmeti verir.



