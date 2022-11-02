FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. m
  4. Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Nedir?

Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Nedir?

31.10.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel bütçeli olan ve merkezi yönetim kapsamına dahil olan idarelerin, özel bütçesi bulunan idarelerin denetleyici ve düzenleyici görevi olan kurumların bütçe gelirlerinin tamamından bütçe giderleri çıkartılarak bütçe dengesi oluşturulur. Bu işlem Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi olarak isimlendirilmiştir.

Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Nedir?

Bir ülkedeki merkezi hükümet belli bir dönemde bazı planlı harcamalar yapabilir. Bu sayede elde ettiği ya da elde etmeyi planladığı gelirler arasındaki fark planlanan ya da meydana gelen bütçe dengesi şeklinde ifade edilir. Merkezi yönetim bütçe dengesi hesabı gelir toplamından giderlerin çıkartılması ile bulunur.

Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Nedir?

Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, belirlenen bir formül uygulanarak bulunan bir bütçe dengesine verilen isimdir. Bu hesaplama şu şekilde yapılır:

Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi = Bütçe gelirleri toplamı - Bütçe giderleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası'ndan bankalara kredi talimatı! Uyarı yazısı gönderildiMerkez Bankası'ndan bankalara kredi talimatı! Uyarı yazısı gönderildi
Kimliğini yenileyecekler dikkat! Yeni uygulama başlıyorKimliğini yenileyecekler dikkat! Yeni uygulama başlıyor
Anahtar Kelimeler:
bütçe merkezi

En Çok Okunan Haberler

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

Altın ve dolar için Fed faiz kararı öncesi dikkat çeken tahmin!

Altın ve dolar için Fed faiz kararı öncesi dikkat çeken tahmin!

Motorin ve benzin için 'Aralık' zamları kapıda!

Motorin ve benzin için 'Aralık' zamları kapıda!

4B’li çalışan yüz binleri ilgilendiriyor! Sözleşmeliye kadro için geri sayım başladı

4B’li çalışan yüz binleri ilgilendiriyor! Sözleşmeliye kadro için geri sayım başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ayırt edebilene aşk olsun! Kim anne kim kız belli değil...

Ayırt edebilene aşk olsun! Kim anne kim kız belli değil...

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.