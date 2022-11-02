Bir ülkedeki merkezi hükümet belli bir dönemde bazı planlı harcamalar yapabilir. Bu sayede elde ettiği ya da elde etmeyi planladığı gelirler arasındaki fark planlanan ya da meydana gelen bütçe dengesi şeklinde ifade edilir. Merkezi yönetim bütçe dengesi hesabı gelir toplamından giderlerin çıkartılması ile bulunur.

Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Nedir?

Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, belirlenen bir formül uygulanarak bulunan bir bütçe dengesine verilen isimdir. Bu hesaplama şu şekilde yapılır:

Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi = Bütçe gelirleri toplamı - Bütçe giderleri



