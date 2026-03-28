Beklenmedik harcamalar canınızı sıkmasın. Şubeye gitmeden, tamamen dijital adımlarla 100.000 TL’ye kadar kredi desteğine ulaşmak mümkün. getirfinans, %1,89'dan başlayan aylık oranlarla 100.000 TL'ye varan 6 ay vadeli kredi ile nakit ihtiyacınıza hızlı ve pratik bir çözüm sunuyor. İşte detaylar...

Kampanyadan nasıl yararlanırım?

%1,89'dan başlayan aylık oranlarla, 100.000 TL'ye varan 6 ay vadeli kredi

kampanyası, 28 Mart ile 1 Nisan 2026 tarihleri arasında getirfinanslı olanlar için geçerli. Kampanyadan yararlanmak için şubeye gitmek, sıra beklemek ya da evraklarla boğuşmak yok; her şey tamamen dijital. Avantajlı kredinize kavuşmak için izlemeniz gereken adımlar ise oldukça basit:

Getir uygulamasını indirerek getirfinans’a giriş yapın.

Müşteri olmak için uygulama yönlendirmelerini takip ederek bankacılık mevzuatı kapsamındaki kimlik doğrulama adımlarını tamamlayın.

Kısa bir süre içinde müşteri olma sürecinizi ve ilgili sözleşme onaylarını dijital olarak gerçekleştirerek getirfinanslı olun.

Müşteri olduğunuz anda size özel tanımlanan kampanyalı faiz oranlarını kredi başvurusu ekranında görüntüleyin.

Başvurunuzu tamamlayın; onaylanan krediniz anında hesabınıza geçsin.

Kampanya detayları ve başvuru koşulları

Kampanyadan yararlanmak için 28 Mart 2026 - 1 Nisan 2026 tarihleri arasında getirfinans müşterisi olmanız ve kredi başvurusunda bulunmanız gerekir.

getirfinans müşterisi olmanız ve kredi başvurusunda bulunmanız gerekir. Belirtilen faiz oranı 30.000 TL'nin üstünde kullanılan sigortalı krediler için geçerlidir.

Bankacılık mevzuatı kapsamındaki kimlik doğrulama adımlarını tamamlayarak ilgili sözleşmeleri onaylayanlar getirfinans müşterisi sayılır.

Kampanyalı kredi faiz oranları %1,89 - %2,59 arasında kişi ve vadeye göre değişebilir.Kampanyalı oran 6 ay vadeye kadar ve 30.001 TL - 100.000 TL arasında, hayat sigortası ile birlikte kullanılan krediler için geçerlidir.

Kampanya kapsamında kullanabileceğiniz kredi tutarı ön onaylı limitin ile sınırlıdır.

Kampanyalı faiz oranı, müşteri olduktan hemen sonra tanımlanır; yapacağınız başvurularda kampanyalı kredi faiz oranını görebilirsiniz.

Kampanyalı faiz oranından kampanya tarihi boyunca yalnızca bir kez yararlanabilirsiniz ve yararlanma sonrasında cayma veya kredinin kapatılması halinde sonraki kredi kullanımları kampanya kapsamında değerlendirilmez.

Kampanya, müşteri olan ilk 5.000 kişi ile sınırlıdır.

Kredi tutarının %0,5’i kadar tahsis ücreti BSMV ile birlikte alınır.

100.000 TL için aylık %1,89 faiz oranı ile 6 ayda kullanacağınız kredinin yıllık maliyet oranı %36,5431’dir.

Yıllık maliyet oranına sigorta primi dahil değildir.

Bankacılık hizmeti Fibabanka tarafından verilmektedir.

Fibabanka, banka politikaları gereği uygun görmediği kişilerin, müşteri olma başvurularını kabul etmeme hakkına sahiptir.

Kredi başvuruları, banka kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir.

Kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı sonlandırma hakkı Fibabanka ve getirfinans'a aittir.

Detaylar getirfinans.com'da.

