%1,89'dan başlayan aylık oranlarla 100.000 TL'ye varan 6 ay vadeli kredi

getirfinans, yeni müşterilerine özel aylık %1,89’dan başlayan faiz oranlarıyla 100.000 TL’ye varan kredi fırsatı sunuyor. Şubeye gitme zahmetine katlanmadan, telefonunuzdan sadece birkaç dakika içinde getirfinanslı olabilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

%1,89'dan başlayan aylık oranlarla 100.000 TL'ye varan 6 ay vadeli kredi
Seray Yalçın

Beklenmedik harcamalar canınızı sıkmasın. Şubeye gitmeden, tamamen dijital adımlarla 100.000 TL’ye kadar kredi desteğine ulaşmak mümkün. getirfinans, %1,89'dan başlayan aylık oranlarla 100.000 TL'ye varan 6 ay vadeli kredi ile nakit ihtiyacınıza hızlı ve pratik bir çözüm sunuyor. İşte detaylar...

Kampanyadan nasıl yararlanırım?

%1,89'dan başlayan aylık oranlarla, 100.000 TL'ye varan 6 ay vadeli kredi
kampanyası, 28 Mart ile 1 Nisan 2026 tarihleri arasında getirfinanslı olanlar için geçerli. Kampanyadan yararlanmak için şubeye gitmek, sıra beklemek ya da evraklarla boğuşmak yok; her şey tamamen dijital. Avantajlı kredinize kavuşmak için izlemeniz gereken adımlar ise oldukça basit:

  • Getir uygulamasını indirerek getirfinans’a giriş yapın.
  • Müşteri olmak için uygulama yönlendirmelerini takip ederek bankacılık mevzuatı kapsamındaki kimlik doğrulama adımlarını tamamlayın.
  • Kısa bir süre içinde müşteri olma sürecinizi ve ilgili sözleşme onaylarını dijital olarak gerçekleştirerek getirfinanslı olun.
  • Müşteri olduğunuz anda size özel tanımlanan kampanyalı faiz oranlarını kredi başvurusu ekranında görüntüleyin.
  • Başvurunuzu tamamlayın; onaylanan krediniz anında hesabınıza geçsin.
Kampanya detayları ve başvuru koşulları

  • Kampanyadan yararlanmak için 28 Mart 2026 - 1 Nisan 2026 tarihleri arasında getirfinans müşterisi olmanız ve kredi başvurusunda bulunmanız gerekir.
  • Belirtilen faiz oranı 30.000 TL'nin üstünde kullanılan sigortalı krediler için geçerlidir.
  • Bankacılık mevzuatı kapsamındaki kimlik doğrulama adımlarını tamamlayarak ilgili sözleşmeleri onaylayanlar getirfinans müşterisi sayılır.
  • Kampanyalı kredi faiz oranları %1,89 - %2,59 arasında kişi ve vadeye göre değişebilir.Kampanyalı oran 6 ay vadeye kadar ve 30.001 TL - 100.000 TL arasında, hayat sigortası ile birlikte kullanılan krediler için geçerlidir.
  • Kampanya kapsamında kullanabileceğiniz kredi tutarı ön onaylı limitin ile sınırlıdır.
  • Kampanyalı faiz oranı, müşteri olduktan hemen sonra tanımlanır; yapacağınız başvurularda kampanyalı kredi faiz oranını görebilirsiniz.
  • Kampanyalı faiz oranından kampanya tarihi boyunca yalnızca bir kez yararlanabilirsiniz ve yararlanma sonrasında cayma veya kredinin kapatılması halinde sonraki kredi kullanımları kampanya kapsamında değerlendirilmez. 
  • Kampanya, müşteri olan ilk 5.000 kişi ile sınırlıdır.
  • Kredi tutarının %0,5’i kadar tahsis ücreti BSMV ile birlikte alınır. 
  • 100.000 TL için aylık %1,89 faiz oranı ile 6 ayda kullanacağınız kredinin yıllık maliyet oranı %36,5431’dir.
  • Yıllık maliyet oranına sigorta primi dahil değildir.
  • Bankacılık hizmeti Fibabanka tarafından verilmektedir.
  • Fibabanka, banka politikaları gereği uygun görmediği kişilerin, müşteri olma başvurularını kabul etmeme hakkına sahiptir.
  • Kredi başvuruları, banka kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir.
  • Kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı sonlandırma hakkı Fibabanka ve getirfinans'a aittir.
  • Detaylar getirfinans.com'da.
Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

