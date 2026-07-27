Aylık %2,69'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 150.000 TL kredi fırsatı

Bazen hayallerinizi gerçekleştirmek ya da beklenmedik harcamaları yönetmek için en doğru yol, güvenilir bir finansal destekten geçer. getirfinans, aylık %1,89’dan başlayan avantajlı faiz oranları ve 100.000 TL’ye varan kredi limitiyle, hayallerinizi ertelemek yerine hemen harekete geçmenizi sağlıyor. Şubeye gitme zahmetini ortadan kaldıran, tamamen dijital başvuru süreci ve dakikalar içinde hesabınıza tanımlanan nakit desteğiyle tüm planlarınızı güvenle hayata geçirmek için okumaya devam edin.

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Kampanyadan nasıl yararlanırım?

Aylık %2,69’dan başlayan faiz oranları ve 12 aya varan vadelerle 150.000 TL’ye kadar sunulan kredi kampanyası, 27 ile 30 Temmuz 2026 tarihleri arasında getirfinans müşterisi olan ve kredi başvurusunda bulunanlar için geçerli. Kampanyadan yararlanmak için şubeye gitmek, sıra beklemek ya da evraklarla boğuşmak zorunda değilsiniz; her şey tamamen dijital ve saniyeler içinde gerçekleşiyor. Avantajlı kredinize kavuşmak ve bütçenizi rahatlatmak için izlemeniz gereken adımlar ise oldukça basit:

Getir uygulamasını indirerek getirfinans’a giriş yapın.

Müşteri olmak için uygulama yönlendirmelerini takip ederek bankacılık mevzuatı kapsamındaki kimlik doğrulama adımlarını tamamlayın.

Kısa bir süre içinde müşteri olma sürecinizi ve ilgili sözleşme onaylarını dijital olarak gerçekleştirerek getirfinanslı olun.

Müşteri olduğunuz anda size özel tanımlanan kampanyalı faiz oranlarını kredi başvurusu ekranında görüntüleyin.

Başvurunuzu tamamlayın; onaylanan krediniz anında hesabınıza geçsin, siz de bütçenizi sarsmadan ihtiyaçlarınızı anında karşılamanın rahatlığını yaşayın.

Kampanya detayları ve başvuru koşulları

Kampanyadan yararlanmak için 27 Temmuz 2026 00.01 - 30 Temmuz 2026 23.30 arasında getirfinans müşterisi olmanız ve kredi başvurusunda bulunmanız gerekir.

getirfinans müşterisi olmanız ve kredi başvurusunda bulunmanız gerekir. Bankacılık mevzuatı kapsamındaki kimlik doğrulama adımlarını tamamlayarak ilgili sözleşmeleri onaylayanlar getirfinans müşterisi sayılır.

Kampanyalı kredi faiz oranları %2,69 - %3,89 arasında olup kişiye göre değişebilir.

Belirtilen kampanyalı faiz oranları 12 ay vadeye kadar ve 30.001 TL - 150.000 TL arasında hayat sigortası ile birlikte kullanılan krediler için geçerlidir.

Kampanya kapsamında kullanabileceğiniz kredi tutarı ön onaylı limitiniz ile sınırlıdır.

Kampanyalı faiz oranı, müşteri olduktan hemen sonra tanımlanır; yapacağınız başvurularda kampanyalı kredi faiz oranınızı görebilirsiniz.

Kampanyalı faiz oranından kampanya tarihi boyunca yalnızca bir kez yararlanabilirsiniz ve yararlanma sonrasında cayma veya kredinin kapatılması halinde sonraki kredi kullanımları kampanya kapsamında değerlendirilmez.

Kampanya belirtilen tarihler arasında müşteri olan ilk 5.000 kişi ile sınırlıdır.

Kredi tutarının %0,5’i kadar tahsis ücreti BSMV ile birlikte alınır.

150.000 TL için aylık %2,69 faiz oranı ile 12 ayda kullanacağın kredinin yıllık maliyet oranı %52,7816’dır. yıllık maliyet oranına sigorta primi dahil değildir.

Kasada kredi ürünü ile taksitlio anlaşmalı mağazalardan alışveriş kredisi kullanarak müşteri olanlar bu kampanyadan yararlanamaz.

Fibabanka, banka politikaları gereği uygun görmediği kişilerin, müşteri olma başvurularını kabul etmeme hakkına sahiptir.

Kredi başvuruları, banka kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir.

Kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı sonlandırma hakkı Fibabanka ve getirfinans'a aittir.

Detaylar getirfinans.com'da.

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