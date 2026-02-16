Biz Kart ile yemek harcamalarına 1.000 TL’ye varan nakit iade

Hayat Finans, "Biz Kart" kullanıcılarına özel, Şubat ayı boyunca geçerli yeni bir iade kampanyası başlattı. Yakınlarınıza tanımladığınız Biz Kart ile yemek ve gıda sektörlerinde yapılacak harcamalar, aile bütçesine nakit iade olarak geri dönüyor. 28 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında, sevdiklerinizin yapacağı harcamaların %10’u oranında, aylık toplam 1.000 TL’ye varan nakit iade kazanma fırsatı sunuluyor. Hem fiziksel kart hem de QR kod ile yapılan ödemelerin dahil olduğu bu avantajdan yararlanmak için mobil uygulama üzerinden sektör aktivasyonu yapılması yeterli oluyor. İşte kampanya katılım koşulları ve kazanım detaylarına dair bilmeniz gerekenler...

Kampanya 6 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemler için geçerlidir. Kampanya kapsamında yapılan harcamaların %10’u oranında iade verilir. Günlük en fazla 100 TL, kampanya dönemi boyunca ise toplamda 1.000 TL nakit iade alabilirsiniz. İade alabilmek için mobil uygulamada Biz Kart > Ayarlar > Geçerli Sektörler alanından “Lokanta/Restoran” ve “Gıda” sektörlerini aktifleştirmeyi unutmayın. Kazandığınız nakit iadeler, harcamanızı takip eden 1 iş günü içerisinde doğrudan Biz Kart’ın bağlı olduğu cari hesabınıza aktarılır.

Detaylı kampanya başvuru ve katılım koşulları

Kampanya 6 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında Hayat Finans bireysel müşterileri için geçerlidir.

Kampanya Tüm işlemler > Kartlar > Tüm Kartlarım > “Biz Kart” alanındaki yakınlarınıza verdiğiniz kartlar için geçerlidir.

Biz Kart ile yemek sektöründe yapılan harcamaların %10’u, günlük en fazla 100 TL, aylık en fazla 1.000 TL’ye kadar nakit iade hakkı kazanılabilir.

Kampanya Mevcut veya Yeni Biz Kart sahibi olan müşterilerimiz için geçerlidir.

Sadece Hayat Finans Biz Kart veya Biz Kart QR ile yapılan harcamalar kampanyaya dahildir.

Kampanya bankanın kampanya için belirlediği Yemek sektöründeki iş yerlerinde yapılacak harcamaları kapsamaktadır.

Kampanya sektörü için Biz Kart > Ayarlar > Geçerli Sektörler alanındaki “Lokanta/Restoran” ve “Gıda” sektörü aktifleştirilmelidir.

Kampanya kapsamında hak edilen nakit iadeler 1 iş günü içerisinde Biz Kart'ın bağlı olduğu cari hesaba aktarılacaktır.

Kampanya kazanımındaki nakit iadelerden faydalanmak istemeyen müşteriler 444 4 988 Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak talebini iletmelidir.

Kampanya kart sahibi bazındadır. Nakit iade hakedişleri hesaplanırken Biz Kart sahibinin Fiziki ve Dijital kartlarının toplam harcama tutarları dikkate alınır.

İptal, iade işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Kampanya sadece yurtiçinde yapılan işlemler için geçerlidir.

Bu kampanya Hayat Finans’ın diğer kampanyaları ile birleştirilemez.

Kampanya süresince müşteri ilişiğini sonlandırıp yeniden müşteri olan bireyler kampanyadan yararlanamaz.

Hayat Finans kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar.

Hayat Finans tarafından tespit edilen usulsüzlük durumlarında kazanılan ödül iptali ve/veya geri alma hakkı saklıdır.

Hayat Finansta yasal/idari takipte bulunan veya haciz süreci başlatılmış müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

