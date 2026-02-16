Popüler Kredi Oranları

Mynet'e geç
  1. Finans
  2. myMani

Bankaların en iyi teklifleri
MyMani'de!

ihtiyac-kredisi İhtiyaç Kredisi tasit-kredisi Taşıt Kredisi konut-kredisi Konut Kredisi kredi-karti Kredi Kartı banka-musterisi Bankaların Müşterisi Ol musteri-ol Kredi Karnesi
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. myMani

Biz Kart ile yemek harcamalarına 1.000 TL’ye varan nakit iade

Hayat Finans’ın ayrıcalıklı dünyasında Biz Kart ile yapılan harcamalar kazanca dönüşüyor. Şubat ayı sonuna kadar sevdiklerinizin restoran, lokanta ve gıda harcamalarından %10 nakit iade kazanarak bütçenize destek olabilirsiniz. Nasıl mı? İşte detaylar...

Biz Kart ile yemek harcamalarına 1.000 TL’ye varan nakit iade
Seray Yalçın

Hayat Finans, "Biz Kart" kullanıcılarına özel, Şubat ayı boyunca geçerli yeni bir iade kampanyası başlattı. Yakınlarınıza tanımladığınız Biz Kart ile yemek ve gıda sektörlerinde yapılacak harcamalar, aile bütçesine nakit iade olarak geri dönüyor. 28 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında, sevdiklerinizin yapacağı harcamaların %10’u oranında, aylık toplam 1.000 TL’ye varan nakit iade kazanma fırsatı sunuluyor. Hem fiziksel kart hem de QR kod ile yapılan ödemelerin dahil olduğu bu avantajdan yararlanmak için mobil uygulama üzerinden sektör aktivasyonu yapılması yeterli oluyor. İşte kampanya katılım koşulları ve kazanım detaylarına dair bilmeniz gerekenler...

Biz Kart ile yemek harcamalarına 1.000 TL’ye varan nakit iade 1

Kampanya 6 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemler için geçerlidir. Kampanya kapsamında yapılan harcamaların %10’u oranında iade verilir. Günlük en fazla 100 TL, kampanya dönemi boyunca ise toplamda 1.000 TL nakit iade alabilirsiniz. İade alabilmek için mobil uygulamada Biz Kart > Ayarlar > Geçerli Sektörler alanından “Lokanta/Restoran” ve “Gıda” sektörlerini aktifleştirmeyi unutmayın. Kazandığınız nakit iadeler, harcamanızı takip eden 1 iş günü içerisinde doğrudan Biz Kart’ın bağlı olduğu cari hesabınıza aktarılır.

Hemen Başvur

Detaylı kampanya başvuru ve katılım koşulları

  • Kampanya 6 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında Hayat Finans bireysel müşterileri için geçerlidir.
  • Kampanya Tüm işlemler > Kartlar > Tüm Kartlarım > “Biz Kart” alanındaki yakınlarınıza verdiğiniz kartlar için geçerlidir.
  • Biz Kart ile yemek sektöründe yapılan harcamaların %10’u, günlük en fazla 100 TL, aylık en fazla 1.000 TL’ye kadar nakit iade hakkı kazanılabilir.
  • Kampanya Mevcut veya Yeni Biz Kart sahibi olan müşterilerimiz için geçerlidir.
  • Sadece Hayat Finans Biz Kart veya Biz Kart QR ile yapılan harcamalar kampanyaya dahildir.
  • Kampanya bankanın kampanya için belirlediği Yemek sektöründeki iş yerlerinde yapılacak harcamaları kapsamaktadır.
  • Kampanya sektörü için Biz Kart > Ayarlar > Geçerli Sektörler alanındaki “Lokanta/Restoran” ve “Gıda” sektörü aktifleştirilmelidir.
  • Kampanya kapsamında hak edilen nakit iadeler 1 iş günü içerisinde Biz Kart'ın bağlı olduğu cari hesaba aktarılacaktır.
  • Kampanya kazanımındaki nakit iadelerden faydalanmak istemeyen müşteriler 444 4 988 Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak talebini iletmelidir.
  • Kampanya kart sahibi bazındadır. Nakit iade hakedişleri hesaplanırken Biz Kart sahibinin Fiziki ve Dijital kartlarının toplam harcama tutarları dikkate alınır.
  • İptal, iade işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.
  • Kampanya sadece yurtiçinde yapılan işlemler için geçerlidir.
  • Bu kampanya Hayat Finans’ın diğer kampanyaları ile birleştirilemez.
  • Kampanya süresince müşteri ilişiğini sonlandırıp yeniden müşteri olan bireyler kampanyadan yararlanamaz.
  • Hayat Finans kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar.
  • Hayat Finans tarafından tespit edilen usulsüzlük durumlarında kazanılan ödül iptali ve/veya geri alma hakkı saklıdır.
  • Hayat Finansta yasal/idari takipte bulunan veya haciz süreci başlatılmış müşteriler kampanyadan yararlanamaz.
Hemen Başvur

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın yeni yolcu salonları hizmete açıldıNevşehir Kapadokya Havalimanı'nın yeni yolcu salonları hizmete açıldı
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kredi kartı Yemek kartı

Diğer Haberler

Albaraka'dan vade farksız 50.000 TL finansman fırsatı

Albaraka'dan vade farksız 50.000 TL finansman fırsatı

Kredi notu düşük olanlar için finansal ipuçları

Kredi notu düşük olanlar için finansal ipuçları

Akbank'tan %0,99 faizli 12 ay vadeli 100.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Akbank'tan %0,99 faizli 12 ay vadeli 100.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Akbank'tan %0 faizli toplamda 70.000 TL'ye varan nakit fırsatı

Akbank'tan %0 faizli toplamda 70.000 TL'ye varan nakit fırsatı

Cebinizi rahatlatacak o fırsat burada! DenizBank'tan %0 faizli 90.000 TL'ye varan nakit

%0 faiz 90.000 TL'ye varan nakit! Hemen başvur

Nakit sıkışıklığına anında çözüm! Enpara'dan faizsiz 75.000 TL kredi

Nakit sıkışıklığına anında çözüm! Faizsiz 75.000 TL kredi burada

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.