Borç kapatma kredisi ile taksitlerinizi nasıl düşürürsünüz?

Birçok farklı bankaya ait kredi kartı borcu ve kredi taksitleri arasında sıkışıp kalmak, finansal huzurunuzu kaçırabilir. Ancak borç kapatma kredisi ve bankaların yeni sunduğu faizsiz kredi fırsatlarını birleştirerek bu yükten kurtulmanız mümkün. Bu yazıda, borçlarınızı tek çatıda toplarken maliyetlerinizi nasıl minimuma indireceğinizi adım adım anlatıyoruz.

1. Borç birleştirme (Borç transferi) nedir?

Borç transferi; farklı bankalara olan kredi kartı, nakit avans ve ihtiyaç kredisi gibi tüm borçlarınızın tek bir banka çatısı altında toplanması işlemidir. Dağınık haldeki finansal yükünüzü tek bir merkeze taşıyarak yönetimi tamamen sizin kontrolünüze verir. Peki neden bu yöntemi tercih etmelisiniz?

Tek kanal, kolay takip: Ayın farklı günlerine yayılan beş ayrı ödeme tarihi yerine, tek bir ödeme gününü takip ederek karmaşadan kurtulursunuz.

Bütçe dostu taksitler: Vadeyi geniş bir zamana yayarak aylık ödeme tutarlarınızı gelirinize uygun şekilde minimize eder ve nakit akışınızı rahatlatırsınız.

Kredi notunu güvenceye alma: Borçlarınızı gecikmeye düşmeden yapılandırmak kredi notunuzun zarar görmesini engeller ve gelecekteki finansal itibarınızı korur.

2. Faizsiz kredi avantajını kullanın!

Borçlarınızı birleştirirken bankaların "yeni müşteri" kampanyalarından faydalanmak en akıllıca yöntemler arasında yer alıyor. Bankaların yeni müşterilerine özel sunduğu faizsiz nakit avans veya sıfır faizli kredi kampanyalarını takip ederek borçlarınızın bir kısmını kapatabilirsiniz.

Süreci nasıl yöneteceğinizi merak ediyorsanız, şu adımlar yol gösterici olabilir:

Alacağınız örneğin 20.000 TL - 90.000 TL arası faizsiz tutarı çekin. Bu nakit ile faiz oranı en yüksek olan (genelde kredi kartı gecikme faizi) borcunuzu kapatın. Faizsiz krediler genellikle 6 ay vadeli olur. Bu kısa vadeli ama maliyetsiz parayı, borç yükünüzün "en pahalı" kısmını eritmek için kullanın. Geri kalan ana borcunuz için düşük faizli borç kapatma kredisi başvurusu yapın. Özetle en pahalı borcunuzu sıfır faizli "yeni müşteri" kredisiyle kapatın geri kalanını ise tek bir düşük faizli kredide birleştirerek nefes alın.

3. En avantajlı borç kapatma kredisi nasıl seçilir?

2026 yılı itibarıyla bankalar arasındaki rekabet, borç transferi faiz oranlarını kullanıcı lehine çevirdi. Seçim yaparken şu kriterlere dikkat edin:

Akdi faiz oranının mevcut borçlarınızın faizinden daha düşük bir oran sunduğundan emin olun.

Bazı bankalar "3 ay ertelemeli kredi" imkanı sunar. Bu, bütçenizi toparlamak için size zaman kazandırır, erteleme seçeneklerini kontrol edin.

Kredi tahsis ücreti ve hayat sigortası gibi yan maliyetleri toplam maliyete dahil ederek hesaplama yapın.

4. Borç yapılandırma sonrası kredi notu nasıl yükseltilir?

Kredi notunuzu yükseltme adımlarına başlamadan önce mevcut kredi skorunuzu ve finansal durumunuzu ücretsiz bir şekilde öğrenmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Mynet kullanıcılarına özel ücretsiz kredi karnesi burada!

Borçlarınızı tek çatıda topladıktan sonra kredi notunuzu hızlıca yukarı çekmek için:

Kapatılan kredi kartlarının limitlerini tamamen iptal etmek yerine limit düşürebilirsiniz. Kullanılabilir limitin yüksek olması notu artırır.

Yeni kredinizin taksitlerini 1 gün bile geciktirmeden ödeme planınızı kurgulayın.

Otomatik ödeme talimatı vererek banka ile olan ilişkinizi güçlendirin.

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve kişisel finans yönetimi stratejileri üzerine genel tavsiyeler içermektedir. Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.