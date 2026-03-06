Mynet kullanıcılarına özel fırsat! Yeni Enparalılara 1.000 TL nakit iade

Günün her saatinde gerçekleştireceğiniz EFT, FAST ve havale işlemleri için ömür boyu tek kuruş masraf ödemeden, sürpriz kart aidatlarıyla karşılaşmadan finansal özgürlüğün tadını çıkarmaya ne dersiniz? Dahası da var; Enpara müşterisi olarak Encard’ınızla tek seferde yapacağınız ilk 1.000 TL ve üzeri harcamanızın 1.000 TL’si Enpara'dan hediye! Üstelik birikimleriniz için sunulan yüksek mevduat faiz oranlarıyla paranıza değer katabilir, acil nakit ihtiyaçlarınızda masrafsız ve şeffaf kredi seçeneklerine saniyeler içinde ulaşabilir, tüm bu süreci sadece cep telefonunuz üzerinden yapacağınız kısa bir görüntülü görüşme ile anında başlatabilirsiniz. Nasıl mı? İşte tüm detaylar...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

31 Mart 2026 gün sonuna kadar Enpara müşterisi olun, sonsuza kadar bankacılık masraflarından kurtulun! Ayrıca 23 Nisan 2026 Perşembe gün sonuna kadar Encard veya sanal Encard’ınızla tek seferde yapacağınız ilk 1.000 TL ve üzeri harcamanızın 1.000 TL’si hediye!

Kampanyadan yararlanmak için 31 Mart 2026 tarihine kadar buraya tıklayarak başvuru formundan Enpara’ya başvurmanız, başvurunuz onaylandıktan sonra Encard veya sanal Encard’ınızla 23 Nisan 2026 Perşembe gün sonuna kadar tek seferde 1.000 TL ve üzeri bir harcama yapmanız gerekiyor.

Kazanılan ödül tutarı, 30 Nisan 2026’da Vadesiz TL hesabınıza yatırılır.

Üstelik Enpara müşterisi olduğunuzda sonsuza kadar;

EFT/FAST/havale ve fatura ödeme ücreti yok!

Kredi kartı aidatı yok!

Kredi kullanırken dosya masrafı yok!

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.