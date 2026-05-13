%2.89’dan başlayan faiz oranlarıyla 650.000 TL'ye varan kredi

Yaz kapıda, planlar yolda! Bayram hazırlıkları, tatil rotaları, düğün telaşı... İhtiyaçlar birikmesin, keyfiniz yarım kalmasın istiyorsanız şimdi tam zamanı. getirfinans'ın avantajlı faiz oranıyla öne çıkan kredi fırsatı sizi bekliyor. Son gün 17 Mayıs!

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Planlarınızı gerçekleştirmek için her zaman mucizelere gerek yok; bazen sadece sağlam bir adım ve doğru bir destek yeterli. getirfinans'ın 13-17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan %2.89'dan başlayan 650.000 TL'ye varan kredi kampanyası ihtiyaçlarınıza nefes aldıracak avantajlı bir fırsat! Üstelik başvuru süreci de çok kolay ve hızlı. İşte detaylar...

Kampanyadan nasıl yararlanırım?

13-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya, kişiye ve tercih edilen vadeye göre değişkenlik gösteren %2,89 ile %4,59 arasındaki indirimli faiz oranlarıyla, 650.000 TL’ye varan kredi kullanma imkânı sunuyor. 30.000 TL üzerindeki sigortalı kredilerde geçerli olan bu fırsatta; 100.000 TL tutarındaki bir krediyi 12 ay vade ve %2,89 faiz oranıyla kullandığınızda yıllık maliyet oranı %57,4603 olarak hesaplanıyor.

Kampanyadan yararlanmak için şubeye gitmek, sıra beklemek ya da evraklarla boğuşmak zorunda değilsiniz; her şey tamamen dijital ve saniyeler içinde gerçekleşiyor. Avantajlı kredinize kavuşmak ve bütçenizi rahatlatmak için izlemeniz gereken adımlar ise oldukça basit:

  • Getir uygulamasını indirerek getirfinans’a giriş yapın.
  • Müşteri olmak için uygulama yönlendirmelerini takip ederek bankacılık mevzuatı kapsamındaki kimlik doğrulama adımlarını tamamlayın.
  • Kısa bir süre içinde müşteri olma sürecinizi ve ilgili sözleşme onaylarını dijital olarak gerçekleştirerek getirfinanslı olun.
  • Müşteri olduğunuz anda size özel tanımlanan kampanyalı faiz oranlarını kredi başvurusu ekranında görüntüleyin.
  • Başvurunuzu tamamlayın; onaylanan krediniz anında hesabınıza geçsin, siz de bütçenizi sarsmadan ihtiyaçlarınızı anında karşılamanın rahatlığını yaşayın.
Kampanya detayları ve başvuru koşulları

  • Kampanya 13 Mayıs 2026 00.00 - 17 Mayıs 2026 23.30 tarihleri arasında geçerlidir.
  • Kampanyalı kredi faiz oranları %2,89 – %4,59 arasında kişi ve vadeye göre değişebilir.
  • Kampanya kapsamında kullanabileceğiniz kredi tutarı ön onaylı limitiniz ile sınırlıdır.
  • Kampanyalı oranlar 30.000 TL’nin üstündeki tutarlarda kullanılan hayat sigortalı krediler için geçerlidir.
  • Avantajlı faiz oranlı krediden kampanya tarihi boyunca yalnızca bir kez yararlanabilirsiniz ve yararlanma sonrasında cayma veya kredinin kapatılması halinde sonraki kredi kullanımları kampanya kapsamında değerlendirilmez.
  • Kredi tutarının %0,5’i kadar tahsis ücreti BSMV ile birlikte alınır.
  • 100.000 TL için aylık %2,89 faiz oranı ile 12 ayda kullanacağınız kredinin yıllık maliyet oranı %57,4603’tür. Yıllık maliyet oranına tahsis ücreti dahil edilir, sigorta primi dahil değildir.
  • Kredi başvuruları, banka kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir.
  • Kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı sonlandırma hakkı Fibabanka ve getirfinans'a aittir.
  • Fibabanka, banka politikaları gereği uygun görmediği kişilerin, müşteri olma başvurularını kabul etmeme hakkına sahiptir.
  • Daha fazla bilgi getirfinans.com'da.
Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

