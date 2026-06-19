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Yeni Enparalılara özel avantaj: %1,99 faizli kredi fırsatı

Bütçenizi zorlayan anlık harcamalar, ev için planlanan alışverişler veya acil nakit talepleri için Enpara, yeni müşterilere özel 6 ay vadeli ve %1,99 faizli 50.000 TL tutarındaki kredi fırsatıyla cebinizi rahatlatıyor. Kampanya başvuru kriterlerini, katılım koşullarını ve taksit yapılandırmasını merak ediyorsanız, işte detaylar...

Yeni Enparalılara özel avantaj: %1,99 faizli kredi fırsatı
Sultan Oğuz

Cebinizi yormayacak bir finansman desteği arıyorsanız, Enpara'nın yeni müşterilere özel hazırladığı kredi fırsatı tam size göre olabilir. 50.000 TL'ye varan, %1,99 faiz oranına sahip ve 6 aya kadar vadeli bu kampanya; evdeki eksikleri tamamlamaktan ani çıkan faturaları kapatmaya kadar tüm kısa vadeli ihtiyaçlarınızı çözmeyi hedefliyor. Uzun süreçlere girmeden nakit problemine son veren kampanyanın detayları ve kimlerin faydalanabileceği ise şu şekilde...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

%1,99 faiz, kolay ve hızlı başvuru!

Yeni Enparalılara özel avantaj: %1,99 faizli kredi fırsatı 1

İlk kez Enparalı olacak kullanıcılar için geçerli olan bu tekliften faydalanmak isterseniz başvuru sürecinizi hemen şimdi başlatabilirsiniz. Buraya tıklayarak başvuru formundaki T.C. Kimlik Numarası, Telefon ve Doğum Tarihi bilgilerinizi girip devam ederek gerekli diğer aşamaları tamamlayabilir, yapılan ön değerlendirmenin ardından size özel faiz oranı, vade ve tutar seçeneklerini görüntüleyebilir, kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Hemen Başvur

Kampanya ile ilgili diğer detaylar

Yeni Enparalılara özel avantaj: %1,99 faizli kredi fırsatı 2

  • Kampanya 30 Haziran 2026 tarihine kadar geçerlidir.
  • Kampanya henüz Enpara müşterisi olmayanlar için geçerlidir.
  • Mevcut Enpara müşterileri bu kampanyadan yararlanamaz.
  • Kampanyadan her müşteri yalnızca 1 kez faydalanabilir.
  • Kampanya kapsamında %1,99 faizli olarak kullanılabilecek kredi tutarı 50.000 TL olup vade 6 aydır.
  • İhtiyaç kredisi başvuruları Enpara kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir.
  • Enpara İhtiyaç Kredisi’nde tahsis ücreti veya dosya masrafı yoktur.
  • Bu kampanya kapsamındaki ihtiyaç kredilerinde hayat sigortası bulunmaktadır.
  • Enpara, kampanya koşullarında değişiklik yapma/sonlandırma hakkını saklı tutar.
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