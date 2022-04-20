OECD nedir? OECD açılımı, kurucuları ve üye ülkeleri

Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), ekonomik ve sosyal politikalar üzerinde çalışan ve 37 üye ülkeden oluşan bir organizasyondur. OECD üyeleri tipik olarak serbest piyasa ekonomilerini destekleyen demokratik ülkelerdir.
OECD açılımı Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı’dır. OECD, dünya çapında ekonomik büyümeye ilişkin ekonomik raporlar, istatistiksel veri tabanları, analizler ve tahminler yayımlamaktadır.
Raporlar küresel, bölgesel veya ulusal yönelimli olmaktadır. Organizasyon, sosyal politika konularının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini analiz eder ve raporlar ile çevresel sorunlara duyarlılıkla büyümeyi teşvik etmek için tasarlanmış politika önerilerinde bulunur.
Örgüt ayrıca dünya çapında rüşvet gibi diğer mali suçları ortadan kaldırmak için çalışmalar yürütmektedir.
OECD İngilizce olarak Organization for Economic Co-operation and Development yani Türkçe dilinde Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı demektir. Organizasyon üye ülkeler ile kanıta dayalı uluslararası standartlar oluşturmak ve sosyal, ekonomik ve çevresel sorunları çözmek için çalışmaktadır.
OECD ayrıca üye ülkelerin ekonomik performanslarını iyileştirmek, istihdam yaratmak, eğitimi teşvik etmek ve uluslararası vergi kaçaklığını önlemek için mücadele etmektedir.
OECD, 14 Aralık 1960'ta 18 Avrupa ülkesinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada tarafından kurulmuştur. Organizasyon faaliyetlerine 1961 yılında başlamıştır ve kendisinden önce gelen Avrupa Ekonomik İş birliği Örgütü faaliyetlerini devralmıştır. Zamanla, Güney Amerika ve Asya-Pasifik bölgesinden üyeleri kapsayacak şekilde genişlemiştir.
OECD üyeleri ve organizasyona katılım tarihleri şöyledir:
OECD kurucuları olan ülkeler ise şu şekildedir:
Türkiye OECD’ye 2 Ağustos 1961 yılında bir kurucu üye olarak katılmıştır. Türkiye o zamandan beri organizasyonda aktif faaliyet göstermektedir.
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