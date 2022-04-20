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OECD nedir? OECD açılımı, kurucuları ve üye ülkeleri

20.04.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OECD yani Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı, merkezi Paris'te bulunan ve serbest piyasa ekonomisini korumayı amaçlayan, 38 ülkeden oluşan uluslararası bir organizasyondur. Kurucu üyeleri arasında Türkiye de bulunmaktadır. OECD nedir? OECD açılımı, Türkçesi, ülkeleri ve kurucuları hakkında bilgiler...

OECD nedir? OECD açılımı, kurucuları ve üye ülkeleri

İçindekiler

  • OECD nedir?
  • OECD ne demek?
  • OECD ne zaman kuruldu?
  • OECD ülkeleri

Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), ekonomik ve sosyal politikalar üzerinde çalışan ve 37 üye ülkeden oluşan bir organizasyondur. OECD üyeleri tipik olarak serbest piyasa ekonomilerini destekleyen demokratik ülkelerdir.

OECD nedir?

OECD açılımı Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı’dır. OECD, dünya çapında ekonomik büyümeye ilişkin ekonomik raporlar, istatistiksel veri tabanları, analizler ve tahminler yayımlamaktadır.

Raporlar küresel, bölgesel veya ulusal yönelimli olmaktadır. Organizasyon, sosyal politika konularının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini analiz eder ve raporlar ile çevresel sorunlara duyarlılıkla büyümeyi teşvik etmek için tasarlanmış politika önerilerinde bulunur.

Örgüt ayrıca dünya çapında rüşvet gibi diğer mali suçları ortadan kaldırmak için çalışmalar yürütmektedir.

OECD ne demek?

OECD İngilizce olarak Organization for Economic Co-operation and Development yani Türkçe dilinde Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı demektir. Organizasyon üye ülkeler ile kanıta dayalı uluslararası standartlar oluşturmak ve sosyal, ekonomik ve çevresel sorunları çözmek için çalışmaktadır.

OECD ayrıca üye ülkelerin ekonomik performanslarını iyileştirmek, istihdam yaratmak, eğitimi teşvik etmek ve uluslararası vergi kaçaklığını önlemek için mücadele etmektedir.

OECD ne zaman kuruldu?

OECD, 14 Aralık 1960'ta 18 Avrupa ülkesinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada tarafından kurulmuştur. Organizasyon faaliyetlerine 1961 yılında başlamıştır ve kendisinden önce gelen Avrupa Ekonomik İş birliği Örgütü faaliyetlerini devralmıştır. Zamanla, Güney Amerika ve Asya-Pasifik bölgesinden üyeleri kapsayacak şekilde genişlemiştir.

OECD ülkeleri

OECD üyeleri ve organizasyona katılım tarihleri şöyledir:

  • Avustralya (7 Haziran 1971),
  • Yunanistan (27 Eylül 1961),
  • Yeni Zelanda (29 Mayıs 1973),
  • Avusturya (29 Eylül 1961),
  • Macaristan (7 Mayıs 1996),
  • Norveç (4 Temmuz 1961),
  • Belçika (13 Eylül 1961),
  • İzlanda (5 Haziran 1961),
  • Polonya (22 Kasım 1996),
  • Kanada (10 Nisan 1961),
  • İrlanda (17 Ağustos 1961),
  • Portekiz (4 Ağustos 1961),
  • Şili (7 Mayıs 2010),
  • İsrail (7 Eylül 2010),
  • Slovak Cumhuriyeti (14 Aralık 2000),
  • Çek Cumhuriyeti (21 Aralık 1995),
  • İtalya (29 Mart 1962),
  • Slovenya (21 Temmuz 2010),
  • Kolombiya (28 Nisan 2020),
  • Japonya (28 Nisan 1964),
  • İspanya (3 Ağustos 1961),
  • Kosta Rika (25 Mayıs 2021),
  • Kore (12 Aralık 1996),
  • İsveç (28 Eylül 1961),
  • Danimarka (30 Mayıs 1961),
  • Letonya (1 Temmuz 2016),
  • İsviçre (28 Eylül 1961),
  • Estonya (9 Aralık 2010),
  • Litvanya (5 Temmuz 2018),
  • Türkiye (2 Ağustos 1961),
  • Finlandiya (28 Ocak 1969),
  • Lüksemburg (7 Aralık 1961),
  • Birleşik Krallık (2 Mayıs 1961),
  • Fransa (7 Ağustos 1961),
  • Meksika (18 Mayıs 1994),
  • Amerika Birleşik Devletleri (12 Nisan 1961),
  • Almanya (27 Eylül 1961),
  • Hollanda (13 Kasım 1961).

OECD kurucuları olan ülkeler ise şu şekildedir:

  • Avusturya,
  • Belçika,
  • Kanada,
  • Danimarka,
  • Fransa,
  • Almanya,
  • Yunanistan,
  • İzlanda,
  • İrlanda,
  • İtalya,
  • Lüksemburg,
  • Hollanda,
  • Norveç,
  • Portekiz,
  • İspanya,
  • İsveç,
  • İsviçre,
  • Türkiye,
  • Birleşik Krallık,
  • Amerika Birleşik Devletleri.

Türkiye OECD üyesi mi?

Türkiye OECD’ye 2 Ağustos 1961 yılında bir kurucu üye olarak katılmıştır. Türkiye o zamandan beri organizasyonda aktif faaliyet göstermektedir.

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