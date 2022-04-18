IMF nedir, nasıl çalışır? IMF'in açılımı ve temel amaçları nedir?

Uluslararası para fonu olarak tanımlanan IMF, 190 üye ülkesiyle dünyanın en büyük uluslararası parasal fon örgütüdür. IMF'in çok sayıda kuruluş amacı bulunmaktadır. Bunlar içinde ilk sırada ülkeler arası ticareti dengeli bir şekilde sürdürmek gelir. Dünya tarihinde IMF örgütünden borç alan ülke sayısı oldukça fazladır. IMF’in merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindedir.

IMF Nedir?

IMF, finansal düzeni sağlamak ve döviz kurları ile ilgili birçok çalışma yapmak üzere kurulmuş oldukça güçlü bir örgüttür. Tüm ülkeler IMF ile yakın ilişki içindedir. IMF’in açılımı İngilizce olarak International Monetary Fund’dır. Dünya genelinde IMF olarak bilinir. IMF’in Türkçe karşılığı Uluslararası Para Fonu olarak ifade edilir.

IMF Nasıl Çalışır?

Uluslararası Para Fonu, 189 üyesiyle küresel ekonomiyi istikrara kavuşturmak üzere çalışan bir kuruluştur. IMF, ekonomik büyümeyi ve finansal istikrarı destekleyen küresel çapta bir örgüttür. Uluslararası ticareti teşvik ettiği gibi yoksulluğu azaltmak için çeşitli çalışmalar içinde de bulunur.

IMF'in Temel Amaçları

IMF’nin temel amaçları 3 başlıkta toplanabilir.

Küresel koşulları takip eder ve üye ülkeler arasındaki riskleri belirler.

Üyesi olan ülkelere ekonomileri hakkında tavsiyelerde bulunur.

Finansal krizleri engellemek için yardımlar ve kısa vadeli krediler sağlar.

IMF, birbirinden farklı çok sayıda analitik rapor üretir. Bu raporlar; dünya ekonomik görünümü, küresel finansal istikrar raporu ve Fiscal Monitor raporu olmak üzere her sene yayınlanır. Bu raporlarda hem bölgesel hem de ülkelere özgü değerlendirmelerde bulunur. Bu değerlendirmeler, ülkelerin hangi politikaları üzerinde iyileştirme çalışmaları yapması gerektiğine karar vermesi ve gerekli tedbirlerin alınması için fikir verir. IMF, hangi ülkelerin küresel istikrarı tehdit ettiğini rahatlıkla görebilir. Üye ülkeler, ekonomilerindeki iyileşmeleri ya da tehditleri değerlendirmek üzere IMF’ye danışmayı kabul ederler.

IMF'in Yetkileri Nelerdir?

Dünya genelindeki en büyük parasal fon örgütü olarak bilinen IMF’in yetkileri oldukça geniştir. IMF, kuruluş amacı çerçevesinde faaliyetler sürdüren çok güçlü bir örgüttür. Ülkeler arası ticareti dengeli bir şekilde sürdürmek amacıyla kurulan IMF'in yetkilerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

IMF üyesi olan ülkelere kredi imkanları tanır.

Kendi kurumlarına borçlanan ülkeler olabilir. Bu ülkeler ile kurumları arasında ara buluculuk yapma yetkisine sahiptir.

Ülkelerdeki kur politikalarını yakından takip eder.

İhtiyaçlar doğrultusunda ülkelere gerekli yardımları yapar.

Finansal destek ihtiyacı arayan ülkelere gerekli desteği sağlar.

IMF Ne Zaman Kuruldu?

International Monetary Fund, Türkçe açıklaması ile "Uluslararası Para Fonu", uluslararası ekonomi sisteminin işleyişini düzenleyen bir örgüttür. 1944 yılında Bretton Woods konferansında ortaya çıkmıştır. IMF’in çıkış amacı II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'yı yeniden yapılandırmaktır. IMF Başkanı 25 Kristalina Georgieva'dır. 4 genel müdür yardımcısını denetlemekten sorumludur ve 4 üyeden oluşan yönetim kurulunun da başkanıdır.

IMF yönetiminin yapısını IMF yönetim kurulu belirler. IMF’in üyeleri, üye ülkelerin maliye bakanları ya da merkez bankası liderlerinden oluşur. Her sene belli bir tarihte Dünya Bankası ile birlikte toplantı yaparlar. IMF, Uluslararası Para ve Finans Komitesi ile yılda 2 kez toplantı yapar. Bu komitelerin temel görevi uluslararası para sistemini değerlendirmek ve gerekli tavsiyeleri vermektir. Küba, Doğu Timor, Kuzey Kore, Lihtenştayn, Monako, Tayvan ve Vatikan IMF'e üye olmayan ülkelerdir.

Ülkelere ödünç para vermesi sebebi ile IMF, zaman zaman Dünya Bankası ile karıştırılır. Dünya Bankası, yoksullukla mücadele için belirli projeler üreten gelişmekte olan ülkelere borç para verir. IMF böyle projeleri finanse etmez. IMF, üye ülkelerin mevcut durumlarını göz önünde bulundurarak gelecekle ilgili yapılanmalarına yön vermeleri için rehberlik eder.



