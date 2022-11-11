FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. o
  4. Organize Türev Piyasalar Nedir?

Organize Türev Piyasalar Nedir?

11.11.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finans alanında standart hâle getirilerek uygulanan bazı türev işlem sözleşmeleri bulunur. Bu türen işlem sözleşmeleri vadeli olarak alınıp satılır. Salım satım işleminin yapıldığı, yapılan takas işlemlerinin bir kurum tarafından garanti edildiği ve borsa bünyesinde işleyen piyasalar organize türev piyasalar olarak adlandırılmıştır.

Organize Türev Piyasalar Nedir?

Bir diğer adı "Derivative Markets" olan "Organize Türev Piyasalar" borsa bünyesinde işler. Standart hâline getirilmiş olarak uygulanan türev işlem sözleşmeleri vadeli olarak alınır ve satılır. Bu alım satım işleminde uygulanan takaslar bir kurum tarafından garanti altına alınır.

Organize türev piyasalar nedir?

İleri alınmış bir tarihte teslimatı ya da nakit para anlaşması yapılarak bir finansal ürünün ya da malın finansal kaldıraç kullanılarak alındığı ya da satıldığı piyasalar türev piyasalardır. Organize olan türev piyasalar da türev piyasalarının bir türüdür. Organize türev piyasalarda, standartlaştırılan türev işlem sözleşmelerinin vadeli alınıp satıldığı, yapılan takasların bir kurum tarafından garanti altına alındığı piyasalardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
OTC (Tezgah Üstü Piyasa) OTC (Tezgah Üstü Piyasa)
Milyonların beklediği EYT'de tarih belli oldu! 3600 ek gösterge detayı...Milyonların beklediği EYT'de tarih belli oldu! 3600 ek gösterge detayı...
Anahtar Kelimeler:
organize piyasa türev

En Çok Okunan Haberler

ÖTV gelişmesi sonrası canlı yayında hesaplandı! '100 bin TL indirim olacak'

ÖTV gelişmesi sonrası canlı yayında hesaplandı! '100 bin TL indirim olacak'

Bakan Bilgin'den 6 milyona müjde geldi! EYT'de bu ilk kez oldu...

Bakan Bilgin'den 6 milyona müjde geldi! EYT'de bu ilk kez oldu...

Bir aydan az süreniz var... Cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacak

Bir aydan az süreniz var... Cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacak

Arda Güler'den çok konuşuldu! 'Kim bu?'

Arda Güler'den çok konuşuldu! 'Kim bu?'

Yüzlerce mezar kazdılar! 'Şimdiden hazırlık yapıyoruz'

Yüzlerce mezar kazdılar! 'Şimdiden hazırlık yapıyoruz'

Bakan Bilgin'den son dakika sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması...

Bakan Bilgin'den son dakika sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Zararı sigaradan beter! Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş öldürüyor

Zararı sigaradan beter! Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş öldürüyor

11.11 Süper Final! Fırsatın son günü, acele edin! İndirimdeki 300 TL altı kazakları sizin için seçtik

11.11 Süper Final! Fırsatın son günü, acele edin! İndirimdeki 300 TL altı kazakları sizin için seçtik

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.