Bir diğer adı "Derivative Markets" olan "Organize Türev Piyasalar" borsa bünyesinde işler. Standart hâline getirilmiş olarak uygulanan türev işlem sözleşmeleri vadeli olarak alınır ve satılır. Bu alım satım işleminde uygulanan takaslar bir kurum tarafından garanti altına alınır.

Organize türev piyasalar nedir?

İleri alınmış bir tarihte teslimatı ya da nakit para anlaşması yapılarak bir finansal ürünün ya da malın finansal kaldıraç kullanılarak alındığı ya da satıldığı piyasalar türev piyasalardır. Organize olan türev piyasalar da türev piyasalarının bir türüdür. Organize türev piyasalarda, standartlaştırılan türev işlem sözleşmelerinin vadeli alınıp satıldığı, yapılan takasların bir kurum tarafından garanti altına alındığı piyasalardır.



