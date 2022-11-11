Oto Finansman nedir? Oto Finansman oranı nasıl hesaplanır?

Bir firmanın ya da iş yerinin kendine ait kaynaklar ile oluşturduğu fona oto finansman kaynakları adı verilir. Yabancı kaynaklara ihtiyaç duyulmaması için en geçerli yöntemdir. Bu durum ayrıca firmanın riskini de azaltır. Kendi kendini finansa edebilen firmalar daha uzun ömürlü olabilir.

Oto finansman nedir?

İşletmelerin kendi kendilerini finanse edebildiği durumlar oto finansman olarak bilinir. Ayrıca işletmelerdeki gelir gider hesaplarını yapmak için de bu yöntem kullanılır. Oto finansman bazı temel ilkelere dayalı olarak gerçekleştirilebilir. Bu ilkeler şunlardır:

Paranın yönetimi

Ekiplerin ya da herhangi bir personelin ekonomik etkinliklerinin ortaya çıkarttığı maddi durum

Şirketlerin sahip olduğu ekonomik ve finansal özgürlüğü, kendi kendine yetebilecek varlığa sahip oluşu ve kendi kendini yönetebilmesi

Sonuçlara yönelik olan maddi sorumluluklar

Oto finansman oranı nasıl hesaplanır?

Oto finansmanını hesaplamak isteyen bir firma şu formülü kullanabilir:

Oto finansman oranı: Kar yedekleri – Geçmiş yıllardaki zararlar / Ödenmiş olan sermaye

Oto finansman nasıl oluşur?

Hangi sektörde hizmet verdiği fark etmeksizin herhangi bir firma yaptığı yatırımlar için kendi kaynaklarından yararlanır. Bu sayede şirketin oto finansmanlarına ulaşılır. Oto finansman kaynağı şirketin dağıtılmamış olan karları için ayırmış olduğu nakit para ya da değerler oluşturur.

Açık oto finansman kapsamına neler girer?

Elde edilmiş olan kâr işletme ortaklarının bilgisi dahilinde dağıtılmaz ve işletmede bırakılırsa açık oto finansman gerçekleştirilmiş olur. Bu dağıtılmamış olan karlar ortaklar arasında paylaştırılabilir.



