Oynaklık nedir? Piyasa volatilitesi ne demek?

Volatility olarak da bilinen oynaklık terimi ekonomi ve finans alanlarında kullanılır. Bir değerin ederindeki değişiklikleri ifade eder. Çoğunluk olarak standart sapmalar ile ölçümü yapılır ve yüksek oranda artış gösteren oynaklık belirsizlik ifadesidir.

Oynaklık nedir?

Para piyasalarında bulunan belli bir ürü zaman içinde farklı fiyatlara ulaşabilir. Fiyatındaki dengeler değişiklik gösterebilir. Ürünlerin fiyat aralıklarındaki denge değişiklikleri ya da kayıpları nedeniyle volatilite diğer adı ile oynaklık ortaya çıkar. Piyasa volatilitesi genel olarak piyasalarda belirsizlik görüldüğü zaman yüksek oranlarda ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum riskin de yüksek olduğu anlamına gelir. Eğer volatilite düşük olursa risk de düşük olacaktır.

Volatilite artarsa ne olur?

Bir piyasada volatilitenin artması piyasadaki varlığın değerinin potansiyel anlamda daha geniş bir değer aralığına yayılması ihtimalini arttırır.

Oynaklık kümelenmesi nedir?

"Volatility clustering" anlamına gelen oynaklık kümelenmesi durumunda büyük değişimler görüldüğü zaman devamında büyük değişimler görülür. Küçük olarak ortaya çıkan küçük değişimleri ise yine küçük değişimler takip eder.

Oynaklık yayılımı nedir?

Para piyasalarındaki oynaklık yayılımı o piyasada yaşanan ya da bir anda ortaya çıkan ani değişikliğin başka piyasalardaki değişkenliği de etkilemesi ve diğer piyasalardaki oynaklığı arttırması anlamına gelir.



