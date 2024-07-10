1 milyar dolarlık imza atılmıştı! Dünya otomotiv devi BYD'den Türkiye için yeni açıklama! "Yatırım planı hızlanacak"

Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak. İstisna uygulamasının ardından Çinli otomotiv devinden 1 milyar dolarlık hamle gelmiş, geçtiğimiz pazartesi günü imzalar atılmıştı. Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'de yatırımlarına hız verecek.

Cnbc-e'de yer alan habere göre, n BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergün,"150 bin kapasite başlangıç, arsa ile genişleme söz konusu. Elektrikli araç firması hem tamamen elektrikli hem de şarj edilebilir araçlar üretiyor, bu da Türkler için büyük avantaj. Bu yatırım ile süreç daha da kısalacak ve yatırım sözleşmesiyle BYD araçlarını alanların soru işaretleri ortadan kalkacak." dedi.

"YATIRIM PLANLARI HIZLANACAK"

Ergün şu ifadeleri kullandı:

Yatırım planları önümüzdeki dönemde agresif diyebileceğimiz şekilde hızlanacak.

"ÜRETİME 2026 ÖNCESİ BAŞLAYABİLİRİZ"

Bu senenin sonu kasım ayında satış hedefimiz 10 binli adetlere ulaşabilir. Model sayıları çok hızlı artacak.

Üretim yatırımı 2026 yılının sonuna kadar diye imzalandı. Ama anlaşmada yazılan sürenin yanı sıra BYD, kendi içinde daha hızlı bitirmeyi amaçlıyor.

"SON ÇIKAN TEBLİĞDEN MUAF OLACAĞIZ"

Son çıkan tebliğden muaf olacağız, elektrikli araç ithalatı yapabileceğiz. Vergi muafiyeti yatırım kararını belki hızlandırmış olabilir ama pazarda yeri olan Türkiye hep öne çıktı."

"BAYİ SAYISI YIL SONU 20'YE ÇIKABİLİR"

Bayi sayılarımızı belirsizlik yaşanan dönemde artırma sürecine girmedik. Yatırım oluşana kadar bayi sayımız artmadı ama bundan sonrasında artacak. Şu an 10 olan bayi sayısı yıl sonunda 20’ye çıkabilir.



