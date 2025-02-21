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1 Nisan'da başlayacak, e-Devlet ayrıntısına dikkat! Emlaktan sonra o sektör için de yeni kural geldi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.02.2025 08:34
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Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ilk önce emlak sektöründe hayata geçmişti. Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen EİDS araç satışları için de geçerli olacak. Peki, araçlar için bu sistem nasıl işleyecek? İlan yetkilendirme sistemi nasıl işleyecek? Konu ile ilgili merak edilenleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel cevapladı. İşte ayrıntılar...

1 Nisan'da başlayacak, e-Devlet ayrıntısına dikkat! Emlaktan sonra o sektör için de yeni kural geldi

Yetki düzenlemesi EİDS ile hayatımıza girdi. Ardından Ticaret Bakanlığı otomobil ilanları için de EİDS'i hayata geçirmeye karar verdi. Buna göre online platformlarda araç satışı için ilan verecek kişilerin yetkilendirilmesine dair hususlarda düzenlemeye gidildi

E-DEVLET ÜZERİNDEN YETKİLENDİRMELİ

Yeni uygulamaya göre, araç sahibinin satış için e-Devlet üzerinden 1. derece akrabasını, farklı bir kişiyi ya da bir kuruluşu yetkilendirmesi gerekiyor. Böylece yıllık ilan sayısı, araçların kimlere ait olduğu gibi tüm detaylar kayıt altına alınacak. Bu sistem ile yönetmeliğe aykırı tüm hususlar hızlı bir şekilde tespit edilecek. EİDS ile sahte ilanlarla beraber kayıt dışı ticaret maksatlı otomobil satışlarının da tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor.

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1 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Otomobil için EİDS'in nasıl işleyeceğini merak edenlere yönelik İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel sistemin nasıl olduğunu Milliyet'e anlattı. Ertemel, "1 Nisan itibarıyla yetki verme işleminin hayata geçirilmesi ile birlikte otomotivde de yürürlüğe giriyor" dedi.

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Sistemin nasıl işleyeceği ise merak ediliyor. Ertemel, örnek vererek şu cümlelerle açıkladı:

"Sistemin nasıl işleyeceğine dair örnek vermek gerekirse ruhsat sahibi aracını ilan vermesini istediği yetki belgeli kuruluşa kendi e-Devlet hesabı üzerinden yetki verecek. Yeni oluşturulan EİDS ekranı üzerinden araç plakası seçilerek, aracı ilana koyacak firmanın yetki belgesi numarası girilecek ve yetki işlemi tamamlanacak"

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DOLANDIRICILIK VAKALARI SON BULDU

Güvenli ödeme sistemine de değinen Ertemel, birçok dolandırıcılık vakasının son bulduğunu aktardı ve, yeni uygulamanın kullanıcılara güvenli bir alışveriş ortamı sunduğunu belirtti. Uygulamayı faydalı bulduğunu aktaran Ertemel, şu cümleleri sarf etti:

"Kimlik doğrulama ile birlikte ilan güvenliği, yetkilendirme ile de usulsüzlük ya da kayıt dışı ticaret gibi olumsuzlukların önüne geçilmesinde istikrar sağlanacaktır. Bizlerin de sektör temsilcileri olarak, sektörümüzün kalite standartlarını yükseltmek adına görüş ve önerilerimizle destek verdiğimiz uygulamalardır. Dolayısıyla sektörümüzdeki şeffaflık, güvenli ticaret, kalite standartları ve kullanıcıların bakış açılarına olumlu yansıyacağını düşündüğümüz faydalı uygulamalar olduğunu söyleyebiliriz"

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2025 İÇİN NET KONUŞMADI

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2025 yılı için net bir şey söyleyemeyeceğinin altını çizen Ertemel, bu yıl piyasanın seyrini belirleyecek farklı değişkenlerin söz konusu olduğunu ifade etti. Ertemel, otomobil fiyatları için şu cümleleri sarf etti:

"Bu yıl piyasanın seyrini belirleyecek farklı değişkenler söz konusu. Senaryolara göre markaların fiyatlama stratejileri, faiz seviyeleri, döviz ve krediye erişimi belirleyen parametreler gibi değişkenler seyri belirleyecek. Eğer faiz oranları arzu edilen seviyelere gelirse talep yükselecektir. Markalar yükselen talebe rağmen sıfır satış adetlerini koruma gayretiyle mevcut fiyatları koruduğu taktirde ikinci el de sabit seyrini koruyacaktır. Ancak düşük faizle beraber yükselen talep, döviz kuru ya da maliyetler sebebiyle rakamlarda artış görülürse, ikinci elde de paralel yükselişler görebiliriz”

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil Elektronik İlan Doğrulama Sistemi
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