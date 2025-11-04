FİNANS

10 yıl önce ayrılmıştı! ABD'li otomobil devi anlaşmayı imzaladı: Türkiye'ye dönüyor, tarih belli oldu

ABD'li otomobil devi General Motors 2015 yılında Türkiye dahil Avrupa pazarından çekilmişti. Dev markanın son kararına göre ise 2026 yılında tekrar Türkiye pazarına girecek. Satış ve satış sonrası hizmet Tur Oto tarafından yürütülecek.

10 yıl önce ayrılmıştı! ABD'li otomobil devi anlaşmayı imzaladı: Türkiye'ye dönüyor, tarih belli oldu
Ezgi Sivritepe

Türkiye'de resmi temsilciliği bulunmayan General Motors, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. 2015 yılı sonunda Türkiye pazarından çıkan General Motors, 2017 yılında Opel ve Vauxhall'ı da PSA Grubu'na satarak Avrupa'dan tamamen çekilmişti. General Motors, 2024 yılında ise premium markası Cadillac ile Avrupa'ya geri döndü. Markanın elektrikli Lyriq modeli önce Fransa'da ardından da diğer pazarlarda satışa çıktı.

10 yıl önce ayrılmıştı! ABD li otomobil devi anlaşmayı imzaladı: Türkiye ye dönüyor, tarih belli oldu 1

TÜRKİYE PAZARINA GİRİYOR

Son olarak ise ABD'li otomobil markası Türkiye'ye girmeye hazırlanıyor. General Motors ile temsilcilik anlaşması imzalayan Tur Oto, bu anlaşma ile birlikte General Motors bünyesindeki Cadillac, Chevrolet ve GMC'nin resmi temsilcisi oldu. Böylece Tur Oto, satış ve satış sonrası hizmetleri yürütecek.

10 yıl önce ayrılmıştı! ABD li otomobil devi anlaşmayı imzaladı: Türkiye ye dönüyor, tarih belli oldu 2

2026'DA SATIŞA ÇIKACAK

Tur Oto'dan yapılan açıklamada, "Yedek parça ve garanti kapsamındaki tüm operasyonlar, General Motors'un Avrupa operasyonlarıyla entegre bir yapıda, artık Tur Oto A.Ş. güvencesiyle kurulacak bayilik ağı üzerinden yürütülecektir" ifadeleri kullanıldı.

Tur Oto, 2026 yılından itibaren showroomlar, satış sonrası tesisler ve dijital satış altyapısını hayata geçireceğini açıkladı.

10 yıl önce ayrılmıştı! ABD li otomobil devi anlaşmayı imzaladı: Türkiye ye dönüyor, tarih belli oldu 3

GÜMRÜK VERGİLERİ DEĞİŞMİŞTİ

22 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, ABD'den ithal edilen otomobillere 2018 yılından beri uygulanan yüzde 60 oranındaki ek gümrük vergisi kaldırılmıştı. Fakat, ABD ile Türkiye arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunmadığı için, bu ülkeden ithal edilen araçlar da yeni gümrük vergisi mevzuatına tabi olacak.

Kaynak: HaberTürk

