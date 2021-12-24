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100 bin TL'ye kadar alabilirsiniz! Renault, Opel, Dacia, Ford...

24.12.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobillerde döviz kurlarının düşmesiyle birlikte indirimler başladı. Opel, Renault, Ford, Dacia ve daha birçok markadan indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Sıfır taşıt kredisinde faiz oranları da netleşti.

100 bin TL'ye kadar alabilirsiniz! Renault, Opel, Dacia, Ford...

Otomobil satın almak isteyen kullanıcıların yüksek kur sebebiyle ertelemek durumunda kaldığı hayalleri, firmaların indirime gitmesi ve bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını düşürmesinin ardından tekrardan canlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından 2021’in son faiz indiriminin de açıklanmasının arkasından gelen güncellemeler araç sahibi olmak isteyenlere uygun ödeme şartları sunuyor.

0 ve 2. el araç satın alımları için en uygun kredi faiz oranlarına sahip bankalar ise kısaca şöyle:

İş Bankası 0 Km Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %1,75
Akbank 0 Km Araç Kredisi Faiz Oranı: %2,15
Garanti BBVA 2. El Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %2,32
QNB Finansbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %1,85
Garanti Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %2,27

Vakıfbank, cazip taşıt kredisi faiz oranlarıyla araç satın almak isteyenlere uygun finansman sağlanıyor.

48 aya kadar vade seçenekleriyle sunulan kredi kapsamında, 2. el taşıt kredileri için yüzde 1,50'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

Türkiye'de önde gelen otomobil firmaları tarafından birçok modelde indirim yapılmasıyla 0 km taşıtlara yeniden yönelen çok sayıda vatandaş, en uygun taşıt kredisi finansmanından yararlanmak için Vakıfbank kredilerini tercih etmeye başladı.

Sıfır km araçlarda ise faiz oranları tercih edilecek kredi miktarına ve vadesine göre değişiklik gösterebilir. 120 bin TL'ye kadar olan araçlar için yüzde 70'ine kadar kredi verilmesi öngörülüyor.

Bankaların yanı sıra çeşitli otomobil markaları için finansman sağlayan finans kuruluşları da cazip oranlarla kredi sağlamaya devam ediyor. Ford, Nissan, Kia, Honda, Opel, Suzuki ve Volvo marka araçlar için Koç Finans'tan talep edilecek sıfır km taşıt kredisi kapsamında 48 ay vade uygulanacaktır.

Avantajlı faiz oranları ve uygun ödeme seçenekleri ile tercih edilecek kredi kapsamında ayrıca marka özelinde cazip indirim fırsatları da uygulanmaktadır.

Ford marka sıfır otomobil almak isteyenler için Ford'un güncel indirimlerinden de yararlanarak, %0 faiz oranlarıyla, 100 bin TL ve 12 ay vade ile kredi kullanımı mümkündür.

Ford'un Fiesta ST, Focus Active ve Kuga Vignale modellerinde geçerli kredi ile dilediğiniz modeli en uygun finansman seçenekleri ile kullanabilirsiniz. Aralık ayı boyunca devam edecek kampanyadan Koç Finans aracılığıyla tüm vatandaşlar yararlanabilir.


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