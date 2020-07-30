126 bine aldı, 700 bin liraya yeniledi! Aracın gücüne bakın

Ortahisar ilçesinde özel bir araç bakım servisi sahibi olan Mustafa Çağılcı, 2014 yılında 126 bin liraya satın aldığı 1994 model spor arabaya, yaklaşık 700 bin lira harcama yaparak, modifiye etti. Cağılcı, yaptığı düzenlemelerle, aracın beygir gücünü 335'ten 1200'e yükseltti. Türkiye’de az sayıda bulunan spor aracına gözü gibi bakan Çağılcı, trafikte sürekli ceza yediği için bir dönem aracını satmaya karar verdi.

BENZERİNİ ORTAYA ÇIKARMAK 20 MİLYONA MAL OLUYOR

Çağılcı, aynı özelliklerde benzer bir aracın 20 milyona mal olacağını öğrenince, yenilediği spor arabasını satmaktan vazgeçti. Antika olarak nitelendirdiği araca yoğun ilgi olduğunu belirten Çağılcı, 1,5 milyonu aşkın teklifleri geri çevirip, aracını satmıyor.