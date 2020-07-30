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126 bine aldı, 700 bin liraya yeniledi! Aracın gücüne bakın

OTOMOTİV HABERLERİ  | 30.07.2020 09:59 | Son Güncelleme

126 bin liraya aldığı spor arabayı 700 bin lira harcayarak modifiye eden 38 yaşındaki Mustafa Çağılcı, 6 yıllık emeğinin karşılığında benzersiz bir araca sahip oldu. 1,5 milyon lirayı bulan teklifleri geri çeviren Çağılcı, aracını satmayı düşünmediğini söyledi.

Ortahisar ilçesinde özel bir araç bakım servisi sahibi olan Mustafa Çağılcı, 2014 yılında 126 bin liraya satın aldığı 1994 model spor arabaya, yaklaşık 700 bin lira harcama yaparak, modifiye etti. Cağılcı, yaptığı düzenlemelerle, aracın beygir gücünü 335'ten 1200'e yükseltti. Türkiye’de az sayıda bulunan spor aracına gözü gibi bakan Çağılcı, trafikte sürekli ceza yediği için bir dönem aracını satmaya karar verdi.

BENZERİNİ ORTAYA ÇIKARMAK 20 MİLYONA MAL OLUYOR

Çağılcı, aynı özelliklerde benzer bir aracın 20 milyona mal olacağını öğrenince, yenilediği spor arabasını satmaktan vazgeçti. Antika olarak nitelendirdiği araca yoğun ilgi olduğunu belirten Çağılcı, 1,5 milyonu aşkın teklifleri geri çevirip, aracını satmıyor.

‘PARANIZ OLSA BİLE BU ARACA ULAŞAMIYORSUNUZ’

Mustafa Çağılcı, insanların parası olsa bile bu araca ulaşamadıklarını belirtti. Çağılcı, sözlerine şöyle devam etti:
'Aracı 126 bin liraya Antalya’dan aldım. O yıllarda kimsenin bilmediği, standart bir arabaydı. Yaklaşık 100 bin dolar masraf ettik. Bunun sayesinde, aracımız 1200 beygire ulaştı. Aracımızda 1600 beygirlik setup var. Yani araçla 1600 beygir güce kadar ulaşabiliyoruz.'
'Amerika, Malezya ve dünyanın birçok yerinden özel parçalar getirdik. Ortalama 7 yılda bu arabayı yaptık. Bununla beraber gereken güç ve değere ulaştı. Şu an araç 1,2 milyon TL ve üzerinde bir değere sahip. O da aracı satmak isterseniz satıyorsunuz. Yoksa satılacak bir araç değil, koleksiyonluk, antika değerinde bir araç.
'Bu araç Türkiye’de hiçbir dönem satılmadı. Gümrükten geçme bir araç. Paranız olsa bile bu araca ulaşamıyorsunuz, alamıyorsunuz. Bir de bin beygir ve üzeri bir araca sahip olmak için 20 milyon ve üzerinde paralar vermek lazım.'

‘ÇOCUKLUKTAN BERİ MODİFİKASYON İŞLERİ YAPIYORUZ’

‘ÇOCUKLUKTAN BERİ MODİFİKASYON İŞLERİ YAPIYORUZ’
Araba sevdalısı olan Mustafa Çağılcı, çocukluktan beri modifikasyon işleriyle uğraştığını belirtti. Çağılcı, şunları söyledi:
'Araba sevdalısıyım, çocukluktan beri modifikasyon işleri yapıyoruz. TIR’larda ve araçlarda bu işlemleri yapıyoruz.' (DHA)
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