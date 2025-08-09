FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

13 elektrikli otomobilin fiyatı düştü! Dev markaların modelleri o listede, hibe kapsamı genişliyor

Birleşik Krallık’ta 13 otomobil modeli 650 milyon sterlinlik Elektrikli Araç Hibesi (ECG) programı kapsamına dahil edildi. Sürücüler, satış noktasında araç başına otomatik uygulanan 1.500 sterlinlik indirimden yararlanabilecek. Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, "Sürücüleri desteklemek, parayı insanların cebine geri koymak ve büyümeyi sağlamakla ilgili" dedi.

13 elektrikli otomobilin fiyatı düştü! Dev markaların modelleri o listede, hibe kapsamı genişliyor
Ezgi Sivritepe

Birleşik Krallık’ta elektrikli araç sahibi olmayı kolaylaştırmak amacıyla uygulanan Elektrikli Araç Hibesi (ECG) programı, 13 yeni modelin eklenmesiyle genişletildi. Nissan, Renault ve Vauxhall’dan toplam 13 model, Elektrikli Araç Hibesi programına dahil edildi. Sürücüler, bu hafta başında duyurulan 4 Citroën modeline ek olarak, yeni eklenen elektrikli araçlarda hibe kapsamında 1.500 sterlin tasarruf edebilecek.

13 elektrikli otomobilin fiyatı düştü! Dev markaların modelleri o listede, hibe kapsamı genişliyor 1

DAHA UCUZ SATILACAK

Araç fiyatı 37 bin sterlinin altında olan modeller, satış noktasında otomatik olarak 1.500 sterlin indirimle satılacak. Böylece Birleşik Krallık’ta elektrikli araç sahibi olmak hem daha ucuz hem de daha erişilebilir hale gelecek.

Hükümetin 650 milyon sterlinlik Değişim Planı’nın parçası olan bu destek, elektrikli araçlara geçişi hızlandırmayı, sanayi ve istihdamı güçlendirmeyi hedefliyor. Toplamda 4,5 milyar sterlinlik yatırım planı kapsamında, ülkenin 2024’te Avrupa’nın en büyük elektrikli araç pazarı olma başarısının sürdürülmesi amaçlanıyor.

13 elektrikli otomobilin fiyatı düştü! Dev markaların modelleri o listede, hibe kapsamı genişliyor 2

MARKA VE MODELLER BELLİ OLDU

Renault Alpine A290, Renault Megane, Renault 4, Renault 5, Renault Scenic, Nissan Micra, Nissan Ariya, Vauxhall Corsa Electric, Vauxhall Combo Life Electric, Vauxhall Astra Electric, Vauxhall Mokka Electric, Vauxhall Frontera Electric, Vauxhall Grandland Electric.

Daha önce açıklanan Citroën modelleri ise şöyle; Citroën ë-C3, Citroën ë-C4, Citroën ë-C5, Citroën ë-Berlingo.

13 elektrikli otomobilin fiyatı düştü! Dev markaların modelleri o listede, hibe kapsamı genişliyor 3

BAKANDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, “Ailelerin elektrikliye geçişini daha kolay ve ucuz hale getirme sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu, sürücüleri desteklemek, parayı insanların cebine geri koymak ve büyümeyi sağlamakla ilgili” dedi.

Otomotiv sektöründen de program genişlemesine destek geldi. Nissan Motor GB Genel Müdürü James Taylor, “Bu plan, hem müşterilere hem de üreticilere, Birleşik Krallık’ın elektrikli araçlara öncelik verdiğini gösteriyor” derken; Vauxhall Genel Müdürü Steve Catlin, “Bu destek, daha fazla İngiliz sürücünün elektrikli araç avantajlarından yararlanmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emlak vergisinde 2026 yılının bedelleri belli oldu!Emlak vergisinde 2026 yılının bedelleri belli oldu!
Yüzde 20 arttı! Yeni zorunluluklar da gelecekYüzde 20 arttı! Yeni zorunluluklar da gelecek

Anahtar Kelimeler:
Birleşik Krallık elektrikli araba hibe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erken seçim tartışmaları sürüyor, anketler art arda geliyor

Erken seçim tartışmaları sürüyor, anketler art arda geliyor

13 elektrikli otomobilin fiyatı düştü!

13 elektrikli otomobilin fiyatı düştü!

FIFA'dan Türk takımına şok ceza! TFF duyurdu...

FIFA'dan Türk takımına şok ceza! TFF duyurdu...

Zammı duyup şikayet edeni tehdit ediyorlar!

Zammı duyup şikayet edeni tehdit ediyorlar!

Bankalar emekliler için gözünü kararttı!

Bankalar emekliler için gözünü kararttı!

Kasım ayına kadar dalgalanma sonra zirve! Altın yatırımcısını uyardı

Kasım ayına kadar dalgalanma sonra zirve! Altın yatırımcısını uyardı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.