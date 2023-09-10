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1970 model ama fabrikadan çıktığı gibi... 10 yıldır brandası açılmamıştı, satın aldı

10.09.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de, oto lastik tamircisi olan esnaf Mahmut Çınar, 1970 model aracı ilk sahibinden satın aldı. 10 yıldır garajdan çıkmayan 53 yıllık araç, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyor.

1970 model ama fabrikadan çıktığı gibi... 10 yıldır brandası açılmamıştı, satın aldı

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Sadiye Kocabalkan, eşi Recep Kocabalkan ile birlikte 1960 yılında Almanya’ya göç etti. 3 çocuğu olan Kocabalkan, 1970 yılında sıfır model bir araç alarak Türkiye’ye döndü. 2014 yılında Recep Kocabalkan’ın ölümünden sonra eşi Sadiye Kocabalkan, hatırası yaşasın diye 82 bin kilometrede olan aracı bir daha trafiğe çıkarmadı. Antika araç merakı olan oto lastik tamircisi Mahmut Çınar ise otomobili satın almak için aileye haber verdi. Ancak aile, yaşadıkları anıların kaybolmasını istemediklerini belirterek, isteği geri çevirdi.

53 yıllık aracı satın almak için ısrar eden ve ortak tanıdıklarını devreye sokan Çınar, tekrar aileye haber verdi. Yaklaşık 6 ay sonra ikna olan aile boyası ve tüm malzemeleri orijinal olan 1970 model otomobili, Mahmut Çınar’a sattı. Noter işlemlerinin ardından Kocabalkan, 53 yıllık hatıralarla dolu aracının anahtarını ve ruhsatını Çınar’a teslim etti.

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"HATIRALARIMIZ ÇÜRÜYÜP GİTMESİN DİYE SATTIK"

Eşi öldükten sonra yaklaşık 10 yıldır aracın garajdan çıkmadığını söyleyen Sadiye Kocabalkan, “Eşim kaç sene bisikletle işe gidip geldi. En sonunda araba aldı, onunla işe gitmiyordu. Onun kıymetlisiydi. Aniden vefat ettikten sonra da arabayı bir daha garajdan çıkarmadık. Araba yerinde durduğu müddetçe o hala sanki sağmış gibi geliyordu. Şimdi de onun hatırası çürüyüp gitmesin diye bir şey yaptık. Mahmut Bey bir kere daha gelmişti ama o zaman kadar şey yapmamıştık. Ortak arkadaşlıklar, komşuluklar çıkınca bizim için paradan çok önemliydi. Parayı harcarsınız biter. Ama hatıralarınız, insanların sizin üstünde bıraktığı intiba çok önemli. Hani bir insan evladını iyi ellere nasıl teslim eder ya araba da bizim için önemli. Eşim öldükten sonra onun hatırasını ve kıymetini bilmeyen bir insanın eline teslim etmek bana çok da uygun gelmedi. Baktık ki hatıraları çürüyecek olursa biz daha çok kötü olacağız, o yüzden satmaya karar verdik” dedi.

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"ARAÇ KLASİK ARAÇLARIMIN ARASINDA YERİNİ ALACAK"

Güncel arabaların kendisini cezbetmediğini ve klasik otomobil merakının olduğunu anlatan Mahmut Çınar ise, “1970 model araç bizim komşularımızın aracı. Geçen sene ortak bir arkadaşımız, benim eski araba merakımı bildiği için bana dedi, ya bu arabayla bir ilgilenir misin diye. Ben de gelip ziyaret ettim. O zaman pek satmayı düşünmüyorlardı, yaklaşık 50 yıldır araç ailede duruyor. Sonra aile beni daha çok tanıdı. Bana güvendiler. Emin ellere veriyoruz diye. Ben arabayı satın almış oldum ama bana göre arabayı hediye etmiş oldular. Çünkü gerçekten onlar için çok kıymetliydi. Ama inanıyorum ki onların kadar olmasa da benim için de çok kıymetli. Garajda yerini alacak. Bütün bakımlarını yapacağım. Yazın hafta sonları ailece bir tur atacağım. Araba 1970 model Almanya'da sıfır alınmış, 53 yaşında bir araba. İşte amcamız rahmetli olduktan sonra yaklaşık on yıldır hiç çalıştırılmamış. Kapalı vaziyette brandalı garajda duruyor” diye konuştu.

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(İHA)

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