2.1 milyon 'zombi araç' trafikte tehlike saçıyor: 20 yaş üzeri arabası olanlar dikkat! Otomobilde hurda teşviki yeniden gündemde

Sıfır araçlarda ÖTV matrah düzenlemesinin fiyatlarda beklenilen düşüşü yaratmaması, döviz kuruna bağlı olarak yükselen fiyatlar ve devam eden arz sıkıntısı nedeniyle ikinci el araçlara talep arttı. İkinci el otomobil piyasasında Ekim ve Kasım dönemindeki düşüşler yılbaşına doğru yerini yoğun bir talebe bıraktı. Yılın ilk 10 ayında gerçekleşen 500 bin sıfır araç satışına karşılık 5,5 milyon ikinci el araç satıldı.

2 MİLYON 100 BİN PERT ARAÇ TRAFİKTE

Türkiye’de trafikteki araç sayısı Kasım ayında yıllık bazda yüzde 4,6 artarken, sayısı 26 milyon 349 bin 156'ya yükseldi. TÜİK verilerine göre yalnızca Kasım ayında 122 bin 837 aracın trafiğe kaydının yapıldığı açıklandı. Otomobil piyasasında geçmiş dönemlerde olduğu gibi hurda teşviki beklentisi yeniden gündeme geldi. Hurda teşvikinin 20 yaş ve üzeri araçlar için geçerli olabileceği dile getirilirken piyasadaki ağır hasarlı araçların sayısı da dikkat çekiyor. Yaklaşık 2 milyon 100 bini ağır hasarlı olarak trafikte yer alıyor. Ancak şase ölçümü yapılmadan trafiğe çıkan perte çıkmış ‘zombi araçlar’ tehlike saçıyor.

HURDA TEŞVİKİ BEKLENTİSİ

2019 yılında eski aracını hurdaya ayıranlar için 15 bin TL’ye kadar hurda teşviki veriliyordu. Ancak teşvik bitince hurdaya ayırma işine de ilgi bitti. Piyasada ise yeniden bir hurda teşviki beklentisi var. Hurda teşvikinin 20 yaş ve üzeri araçlar için geçerli olabileceği dile getirilirken, sektör temsilcileri bunun önündeki en büyük engelin 2023’te de devam etmesini bekledikleri sıfır araçlardaki bulunurluk sorunu olduğunun altını çiziyor.

ŞASE KONTROLÜ ŞART

Kaza sonrası ağır hasar alan ve perte ayrılması gereken ağır hasarlı araçlar onarılıp, kontrolsüz şekilde trafiğe çıkarılıyor. Hasar kayıtları gizlenerek satılan bu araçlar sadece kullanan kişinin değil çevresinde bulunanların da hayatını riske atıyor. Uzmanlar ikinci el araç alacakların bakması gereken ilk detayın aracın omurgası yani şasesi olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

HANGİ ARAÇLAR PERT SAYILIYOR?

İkinci el araç almadan önce detaylı bir kontrol öneren Tüm Oto Servisleri Federasyonu TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı, “Pert arabaları sokağa atamayız. Ama her araba da onarılamaz. Onarımdan sonra can güvenliğini riske atacak parçalarda hasar varsa, bu parçalar onarılsa bile ikinci kazasında risk oluşturur. Devrilen araçlar kesinlikle hurdaya ayrılmalıdır” diyor.



