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2. el araç alırken dikkat! Aldığınız araç hasarlı olabilir! Öğrenmek için...

OTOMOTİV HABERLERİ  | 06.04.2020 10:54 | Son Güncelleme

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) sigorta şirketlerinin ve bilgilerin tek bir merkezden yürütülmesini sağlayan bir kurumdur. Bu kurumsal yapının altında; Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (TRAMER), Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (SAGMER), Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (HAYMER) ve Sigorta Hasar Takip ve Gözetim Sistemi (HATMER) yer almaktadır.

2. el araç alırken dikkat! Aldığınız araç hasarlı olabilir! Öğrenmek için...

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde kontrol edilen TRAMER, sigorta bilgilerinin bir çatıda altında topladığı bir veri deposudur. Araçlara ait bütün bilgileri vatandaşlar TRAMER sorgulaması aracılığıyla öğrenebilirler. Özellikle 2. el araç almayı düşünen vatandaşlar TRAMER sorgulamasını yaparak daha güvenli bir alışveriş gerçekleştirebilirler.

TRAMER kaydı içerisinde bir araca ait trafik sigortası, kasko, karayolları taşımacılık sigortası ve poliçe gibi genel bilgiler detaylı bir şekilde yer alır. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar araçların durumuna dair geniş çaplı bilgi edinebilirler. Sorgulama bütün vatandaşlar tarafından yapılırken TRAMER kaydı oluşturma yetkisi; Emniyet Genel Müdürlüğü, sigorta şirketleri, Türkiye Sigorta Birliği, eksperler, sigorta aracı kurumları ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. Peki, TRAMER sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, TRAMER sorgulamalarına dair merak edilen detaylar...

TRAMER ARAÇ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

TRAMER sorgulama adımlarını tamamlamak için operatörler üzerinden SMS ile sorgulama yapabilirsiniz.

Sorgulamanın sonucunda kişiler; araç trafik poliçesi, araç kasko poliçesi, araç hasar kaydı, değişen parça bilgisi, araç detayları, mağdur verileri ve kazaya karışan araçların kaza tespit tutanağı sonrasındaki kusur oranlarına dair tespit ve bilgilere erişim sağlayabilmektedir.

KISA MESAJ İLE TRAMER SORGULAMASI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Kısa mesaj ile sorgulama yapmak için Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ile anlaşmalı olarak hizmete başlamıştır. Bütün operatörler üzerinden ücretli olarak verilen hizmette vatandaşlar 5664'e kısa mesaj göndererek araç hasar geçmişini, araç detay bilgilerini ve eksper raporuna göre değişen parçalara ait verileri anında öğrenebilirler. Tüm operatörler üzerinden sorgulama 8.5 TL olarak ücretlendirilmiştir.

HASAR GEÇMİŞİ BİLGİSİ SORGULAMA

Aracın plaka bilgisi girilerek yapılan sorgulama sırasında aracın daha önceden karıştığı kazalara dair hasar bilgilerine erişilir. Bilgiler kaza tespit tutanağında yer alan kaza şekli, tarihi ve kazanın hasar kaydının tutarı şeklinde belirtilir. (Örnek: 1.1.2015 ERP- Çarpma 507 TL)

l Telefonun mesaj bölümünü açın ve boş mesaj ekranına araç plakasını yazıp 5664'e kısa mesaj gönderin.
Eğer sorgulama yapılan aracın eksper raporu varsa; bu raporda yer alan hasar geçmiş bilgilerine de erişebilir.

l Telefonun mesaj bölümünü açın ve boş mesaj ekranına PARCA boşluk PLAKA boşluk HASAR TARIHI yazıp 5664'e kısa mesaj gönderin. (PARCA 35ABC001 1.1.2015)

ARAÇ DETAY BİLGİSİ SORGULAMA

Aracın plaka bilgisi girilerek; aracın markası, modeli, daha önce yaşanan plaka değişimi, tescil edildiği iller, araç türü değişimi, son sahiplik süresi, kasko, trafiğe çıkış tarihi, toplam kaskolu ve kaskosuz geçen süre bilgilerine erişebilir.

l Telefonun mesaj bölümünü açın ve boş mesaj ekranına DETAY boşluk PLAKA yazıp 5664'e kısa mesaj gönderin. (DETAY 35ABC001)

DEĞİŞEN PARÇA BİLGİSİ SORGULAMA

Değişen parça bilgisi sorgulaması sırasında; kaza tarihi, toplam parça tutarı, toplam işçilik tutarı, değişen parça bilgisi, değişen parçanın orijinallik bilgisi ve değişen parça adedi gibi veriler öğrenilebilir.

Telefonun mesaj bölümünü açın ve boş mesaj ekranına PARCA boşluk PLAKA boşluk KAZA TARİHİ yazıp 5664'e kısa mesaj gönderin. (DETAY 35ABC001 1.1.2015)

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