2. el araç alırken dikkat! Aldığınız araç hasarlı olabilir! Öğrenmek için...

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde kontrol edilen TRAMER, sigorta bilgilerinin bir çatıda altında topladığı bir veri deposudur. Araçlara ait bütün bilgileri vatandaşlar TRAMER sorgulaması aracılığıyla öğrenebilirler. Özellikle 2. el araç almayı düşünen vatandaşlar TRAMER sorgulamasını yaparak daha güvenli bir alışveriş gerçekleştirebilirler.

TRAMER kaydı içerisinde bir araca ait trafik sigortası, kasko, karayolları taşımacılık sigortası ve poliçe gibi genel bilgiler detaylı bir şekilde yer alır. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar araçların durumuna dair geniş çaplı bilgi edinebilirler. Sorgulama bütün vatandaşlar tarafından yapılırken TRAMER kaydı oluşturma yetkisi; Emniyet Genel Müdürlüğü, sigorta şirketleri, Türkiye Sigorta Birliği, eksperler, sigorta aracı kurumları ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. Peki, TRAMER sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, TRAMER sorgulamalarına dair merak edilen detaylar...