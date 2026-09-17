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2. elde fiyatlar daha da düşecek mi? 'Artık yatırım aracı değil'

İkinci el araç piyasasında son dönemde fiyatlar ve durgunluk dikkat çekerken özellikle bir dönem yatırım aracı olarak görülen 2. el otomobiller için yatırım aracı olmaktan çıktı mı sorusu soruluyor.

2. elde fiyatlar daha da düşecek mi? 'Artık yatırım aracı değil'
Hande Dağ

İkinci el araç piyasası, son dönemde dikkat çeken ve sık sık gündem olan bir dönem yaşıyor. Hem fiyatlar hem de satışlar konuşulurken bir yandan da önceki dönemlerde neredeyse bir yatırım aracı gibi olan ikinci el otomobiller için artık bir dönemin kapanıp kapanmadığı merak ediliyor. İşte piyasada son durum ve dikkat çeken beklentiler...

2. elde fiyatlar daha da düşecek mi? Artık yatırım aracı değil 1

"EN BÜYÜK SEBEP; SIFIRDAKİ KAMPANYALAR"

Habertürk canlı yayınında konuşan Habertürk otomotiv yazarı Yiğitcan Yıldız, ikinci el piyasasındaki düşüşle ilgili "Esnafın dertleriyle satıcının dertleri ikinci el piyasasında farklı. Çünkü piyasa aslında şöyle oldu; son 5 senede çok değişti. Yani eskiden kurumsal tarafta şirketler çok fazla bu sektörde varlık göstermiyordu ama günümüzde artık çok fazla kurumsal şirket tüketiciden ya da işte araç sahiplerinden araçları toplayıp esnafa ya da işte galerilere diye tabir ettiğimiz işletmelere bunları ihale yönteminin satışını yapıyor. Dolayısıyla burada rakamlarda baktığımızda bu şekilde alımlar olduğu için yani rakamlar çünkü şöyle gerçekleşiyor; TÜİK noterdeki devir sayısını aslında baz alıp buradan bir data yayınlıyor. Buna baktığımızda çok fazla düşüş yok. Ama biz de galerici esnafını konuştuğumuzda gerçekten piyasada en azından işte bu araçların yeniden satışı noktasında bir sorun olduğunu görüyoruz, duyuyoruz. Bunun tabii ki de en büyük sebebi şudur; sıfır tarafındaki kampanyalardır. Çünkü kampanyalar bu sene gerçekten çok yoğun biçimde devam ediyor. Yani her sene aslında biz kampanyayı konuşuruz ama bu sene yılbaşından itibaren konuşuyoruz. Dolayısıyla bu kampanyaların bu kadar yoğun olması sıfır aracın aslında cazibesini de artırıyor. Tüketici de şuna bakıyor; yani yakın fiyatta ikinci el alacağıma gidip sıfır araç almak benim için daha mantıklı diye düşünüyor, sıfırı tercih ediyor" dedi.

2. elde fiyatlar daha da düşecek mi? Artık yatırım aracı değil 2

İKİNCİ EL OTOMOBİLDE 'YATIRIM' DÖNEMİ BİTTİ Mİ?

Devamında Yıldız "Benim konuştuğum kadarıyla işletmelerle fiyatların biraz daha düşmesi bile bekleniyor. Özellikle pandemi döneminde Türkiye'de belki de dünya tarihinde olmayan bir şey gördük; ikinci araç fiyatları sıfır araç fiyatını geçmişti. Bunun tabii tekrarlanmaması için işte 2022 yılından itibaren birtakım regülasyonlar, kurallar devreye alındı. Bunlar devam ediyor şu anda. Ama şöyle bir gerçek var; ikinci eldeki aslında fiyatlar da reel anlamda çok fazla düştü. Fiyatlar son bir yılda ikinci yılda yüzde 9 artmış. Ama diğer taraftan şimdi yani eğer biz paramızı otomobil yerine başka bir şeye koysaydık mesela örneğin enflasyon yüzde 32, dolar yüzde 18, euro yüzde 17 oranında son bir senede artış yaşamış. Yani baktığımızda aslında reel anlamda otomobil fiyatları ikinci elde düşmüş. Bu da tabii ki de otomobilin aslında yatırım aracı artık olmadığını bizlere gösteren en büyük etken" şeklindeki yorumlarını aktardı.

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