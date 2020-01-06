2. elde rağbet otomatik vitesli araçlara

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci el araç piyasasında düz (manuel) vitesli araçlara talebin son 2-3 yılda önemli oranda azaldığını söyledi.

İkinci el otomobil almak isteyenlerin daha çok otomatik viteslilere yöneldiğini vurgulayan Yanık, "Otomatik vitesli araçlara ciddi anlamda talep var. Fiyat aralığı 80 bin liraya kadar olan ikinci el araçlara insanlar rağbet gösteriyor ancak o fiyatlarda da otomatik vitesli ve temiz araç bulmak zor." ifadelerini kullandı.

Bunun yanında dizel ve LPG'li araçlara ilginin arttığını ifade eden Yanık, benzinlilerde 1000-1500 cc, dizel yakıtlılarda ise 1600 cc motor hacmine kadar araçların talep gördüğünü belirterek, "Az yakan, seri giden, biraz da konforlu araçlar talep görüyor. Her markanın orta segmenti ve hatchback araçları tercih ediliyor." diye konuştu.

Hakan Yanık, ÖTV ve KDV indiriminin sona ermesinin ardından 2019'da piyasada az da olsa hareketlilik gözlendiğini dile getirerek, "2019 yılı bizi üzmedi ama beklentilerimizi de karşılamadı. Çok büyük bir sıkıntımız yok. Geçen yıl yaşadığımız en büyük sıkıntı, ikinci el araçların fiyatlarında gereksiz ve anlamsız bir şekilde artış olması. Son 2-3 ayda ikinci el araçlarda ciddi şekilde fiyat artışı başladı." dedi.