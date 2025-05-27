2 günde 1 satıyorlar! 'İkinci elde yeni pencere açtı' Piyasa da alışkanlıklar da değişmeye başladı

Düzce'de yıllardır galericilik yapan İhsan Açıkgöz, Ramazan ayında durağan döneme giren ikinci el araç alım satımının yaz aylarının gelmesi ile hareketlendiğini belirtti. Her iki günde 1 aracın satıldığını belirten Açıkgöz, Çin araçlarının piyasaya girmesi ile hareketliliğin arttığını vurguladı.

"YENİ BİR PENCERE AÇTI İKİNCİ ELDE"

Açıkgöz "ikinci el araç satışları canlandı. İkinci el araçlarında da bazı gelişmeler oldu. Çin'in araçları piyasaya çok hızlı girdi. Bu da yeni bir pencere açtı ikinci elde. İnsanlar sanayiden korktuğu için yeni araçlar almaya dikkat ediyorlar. İnsanlar sanayi ile ya da bakımla uğraşmak istemiyor. Yeni modelli araçların satışlarında herhangi bir sıkıntı olmuyor. Gayet işler hızlı ilerliyor. Yeni arabalara bizim de bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Kendi kendini satıyor. Böyle bir durum söz konusu şu anda" ifadelerini kullandı.

"ALIŞKANLIĞIMIZ DEĞİŞTİ"

Açıkgöz, insanların artık farklı şehirlere gidip araç alma alışkanlığından vazgeçtiğini belirtti.

Açıkgöz, "İkinci elde piyasa değişiyor. Şartlar gelişiyor doğal olarak. Önceden Düzce'deki bir insan bazı şehirleri gezip bir tane araba alabiliyordu. Şu an malum ekspertiz masrafı yol masrafı ortaya çıkınca insanlar farklı şehirlere gitmek istemiyor. Bu alışkanlığımızdan vazgeçtik. Herkes kendi mevcut olduğu şehirden gözü ile görüp beğenmezse de hemen yan dükkana geçip almak istiyor. Böyle bir alışkanlığımız olmaya başladı" dedi. (İHA)