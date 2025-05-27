FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

2 günde 1 satıyorlar! 'İkinci elde yeni pencere açtı' Piyasa da alışkanlıklar da değişmeye başladı

Ramazan ayında durağan döneme giren araç alım satımı yaz aylarının yaklaşması ile hareketlendi. Galericiler 2 günde 1 yeni araç satışının olduğunu vurguladı. "Çin'in araçları piyasaya çok hızlı girdi. Bu da yeni bir pencere açtı ikinci elde" diyen galerici İhsan Açıkgöz, ikinci el satışlarının canlandığını söyledi. İnsanların artık farklı şehirlere gidip araç alma alışkanlığından vazgeçtiğini belirten Açıkgöz, "İkinci elde piyasa değişiyor. Şartlar gelişiyor doğal olarak" dedi.

2 günde 1 satıyorlar! 'İkinci elde yeni pencere açtı' Piyasa da alışkanlıklar da değişmeye başladı

Düzce'de yıllardır galericilik yapan İhsan Açıkgöz, Ramazan ayında durağan döneme giren ikinci el araç alım satımının yaz aylarının gelmesi ile hareketlendiğini belirtti. Her iki günde 1 aracın satıldığını belirten Açıkgöz, Çin araçlarının piyasaya girmesi ile hareketliliğin arttığını vurguladı.

AW463796_04

"YENİ BİR PENCERE AÇTI İKİNCİ ELDE"

Açıkgöz "ikinci el araç satışları canlandı. İkinci el araçlarında da bazı gelişmeler oldu. Çin'in araçları piyasaya çok hızlı girdi. Bu da yeni bir pencere açtı ikinci elde. İnsanlar sanayiden korktuğu için yeni araçlar almaya dikkat ediyorlar. İnsanlar sanayi ile ya da bakımla uğraşmak istemiyor. Yeni modelli araçların satışlarında herhangi bir sıkıntı olmuyor. Gayet işler hızlı ilerliyor. Yeni arabalara bizim de bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Kendi kendini satıyor. Böyle bir durum söz konusu şu anda" ifadelerini kullandı.

AW463796_05

"ALIŞKANLIĞIMIZ DEĞİŞTİ"

Açıkgöz, insanların artık farklı şehirlere gidip araç alma alışkanlığından vazgeçtiğini belirtti.

AW463796_06

Açıkgöz, "İkinci elde piyasa değişiyor. Şartlar gelişiyor doğal olarak. Önceden Düzce'deki bir insan bazı şehirleri gezip bir tane araba alabiliyordu. Şu an malum ekspertiz masrafı yol masrafı ortaya çıkınca insanlar farklı şehirlere gitmek istemiyor. Bu alışkanlığımızdan vazgeçtik. Herkes kendi mevcut olduğu şehirden gözü ile görüp beğenmezse de hemen yan dükkana geçip almak istiyor. Böyle bir alışkanlığımız olmaya başladı" dedi. (İHA)

AW463796_07Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anne sütünün satışına Bakanlıktan yasak geldi!Anne sütünün satışına Bakanlıktan yasak geldi!
Türkiye'de 23 yılda 4 bin 75 yeni köprü inşa edildiTürkiye'de 23 yılda 4 bin 75 yeni köprü inşa edildi

Anahtar Kelimeler:
Araç ikinci el araba ikinci el araç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

2 günde 1 satıyorlar! 'İkinci elde yeni pencere açtı'

2 günde 1 satıyorlar! 'İkinci elde yeni pencere açtı'

İstanbul'daki kanlı infaz kamerada!

İstanbul'daki kanlı infaz kamerada!

Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nda! Geçirdiği rahatsızlık sonrası ilk açıklama

Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nda! Geçirdiği rahatsızlık sonrası ilk açıklama

Otel fiyatları cep yakınca vatandaşın tercihi başka oldu!

Otel fiyatları cep yakınca vatandaşın tercihi başka oldu!

Tapu sürecinde detaylar netleşti! İşte 2B arazilerinde tüm merak edilenler

Tapu sürecinde detaylar netleşti! İşte 2B arazilerinde tüm merak edilenler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.