FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. 200 bin TL'lik araca 400 bin TL harcadı… 2 milyonluk arabası oldu! 'Son model lüks otomobille değişir misin?' teklifi

200 bin TL'lik araca 400 bin TL harcadı… 2 milyonluk arabası oldu! 'Son model lüks otomobille değişir misin?' teklifi

05.08.2024 11:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdurlu 61 yaşındaki Sebahattin Şimşek, 1990 model otomobilini, yaklaşık 6 aylık çalışmayla, 400 bin lira harcayıp, güncel piyasa değeri 2 milyon liranın üzerinde olan 1964 model Ford Mustang'a benzetti. Şimşek, "Eski arabalara hevesim vardı, özellikle Mustang grubu hayalimdeki arabaydı" dedi. Şimşek, arabasına gelen teklifleri de anlattı.

200 bin TL'lik araca 400 bin TL harcadı… 2 milyonluk arabası oldu! 'Son model lüks otomobille değişir misin?' teklifi

Emekli Sebahattin Şimşek, 6 yıl önce satın aldığı 34 yıllık otomobilini 2 yıl önce çeşitli illerden ve Belçika'dan getirttiği orijinal parçaları kullanıp, 6 aylık süreçte 1964 model Ford Mustang'a benzetti. Yaklaşık 200 bin lira değerindeki otomobilini, güncel piyasa değeri 2 milyonun üzerinde olan Mustang'a dönüştüren Şimşek, bu değişim için yaklaşık 400 bin lira harcadığını söyledi. Şimşek, çalışmasını anlatarak, "Eski arabalara hevesim vardı, özellikle Ford Mustang grubu hayalimdeki arabaydı. 1990 model Ford Taunus aracımı, İzmit, Adana, İstanbul ve Belçika'dan satın aldığım parçalarla Ford Mustang haline getirdik" dedi.

a1

'VİZEDEN DE SORUNSUZ OLARAK GEÇTİ'

Arabasının çok dikkat çektiğini belirten Şimşek, Antalya, Bodrum ve Fethiye gibi sahil kesimlerinde de aracın ilgi gördüğünü söyleyerek, "2 yıl önce 400 bin lira masraf ettim. 'Değdi mi yaptığın masrafa' derseniz, değdi. Ben seviyorum. Severek de biniyorum. Vizeden de sorunsuz geçti. Trafik ve kara yolu kurallarına uyarak bu değişimi yaptık. Motorunu biraz güçlendirdik" diye konuştu.

a2

ARAÇ İÇİN 600 BİN LİRA TEKLİF

Otomobilini görenlerin çok beğendiğini ve fotoğraf çektirdiğini söyleyen Şimşek, şöyle konuştu:

"Mustang kaç model' diyorlar. Hiç kimse Ford Taunus olduğunu bilemedi. Fethiye'de genç bir çift 'Aracı bize 1 saatliğine verebilir misiniz' dedi, hep birlikte 1 saat gezdik. Aracım Burdur'da çekilen bir klipte yer aldı. Mutluyum. Antalya'ya giderken yolda bir vatandaş durdurdu. 'Mustang kaç model' dedi. '1964 model' dedim. 'Çok harika, çok güzel' dedi. Kendisinin bindiği lüks araç, sanırım en son modeldi. 'Değişir misin' diye espri yaptı."

a3

Şimşek, aracını satması için 600 bin lira teklif edildiğini ancak kabul etmediğini de belirtti. (DHA)

a4Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Express
Anahtar Kelimeler:
Burdur araba araba fiyatları
En Çok Okunan Haberler
Ebabil Ordusu sosyal medyayı salladı: Demir Kubbe çaresiz kalır!

Ebabil Ordusu sosyal medyayı salladı: Demir Kubbe çaresiz kalır!

5-0'lık facianın faturası ona kesildi! 'Taktik' tartışması çok konuşulmuştu

5-0'lık facianın faturası ona kesildi! 'Taktik' tartışması çok konuşulmuştu

Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı: Merkez Bankası sinyali önceden vermişti: Ocak 2025 emekli ve memur zammı için ilk ipucu…

Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı: Merkez Bankası sinyali önceden vermişti: Ocak 2025 emekli ve memur zammı için ilk ipucu…

Borsa İstanbul açılışta devre kesti! Düşüş...

Borsa İstanbul açılışta devre kesti! Düşüş...

Bir yılda 29 TL arttı! Fiyatı 48 TL'den 77 TL'ye çıktı

Bir yılda 29 TL arttı! Fiyatı 48 TL'den 77 TL'ye çıktı

Instagram yasağı tuz biber oldu, Alaçatı sokakları bomboş kaldı!

Instagram yasağı tuz biber oldu, Alaçatı sokakları bomboş kaldı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.