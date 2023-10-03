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  4. 2002’de yüzde 27, 2023’te yüzde 220! Sıfır otomobil ve ikinci el araba fiyatlarını arttıran asıl nedeni açıkladı: Otomotiv firmaları artık onlara ağırlık verdi

2002’de yüzde 27, 2023’te yüzde 220! Sıfır otomobil ve ikinci el araba fiyatlarını arttıran asıl nedeni açıkladı: Otomotiv firmaları artık onlara ağırlık verdi

03.10.2023 14:18 | Son Güncelleme:
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“ÖTV kanununun yürürlüğe girdiği 2002 yılında yüzde 27 ila yüzde 50 aralığında değişen ÖTV oranları bugün yüzde 45 ila yüzde 220 aralığında yer alıyor. Durum böyle olunca otomotiv firmaları, fiyatları belirli bir aralıkta tutma adına A, B ve C segment sıfır araçlara ağırlık vermiş durumda” diyen vergi uzmanları talebin ikinci el otomobillere kaydığını dile getirirken, otomobillerden alınan vergilerde vatandaş lehine bir düzenleme olması gerektiğinin altını çiziyorlar.

2002’de yüzde 27, 2023’te yüzde 220! Sıfır otomobil ve ikinci el araba fiyatlarını arttıran asıl nedeni açıkladı: Otomotiv firmaları artık onlara ağırlık verdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 26 milyon 129 bin 4 adet olurken ocak-eylül aylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 0,6 azalarak 907 bin 499 adet oldu. Aynı dönemde 27 bin 66 taşıtın ise kaydı silindi.

OTOMOBİL TRAFİK (10)

Ekonomist ve vergi uzmanı Ulaş İke otomobil satışlarını değerlendirdi. İke, “2022 yılında 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan bir aracın Türkiye fiyatı 144 Euro seviyesine ulaştı. AB İstatistik Ofisi Eurostat'ın açıkladığı fiyat düzeyi endeksine göre Türkiye, Avrupa'da araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke konumunda. Bu pahalılığın asıl sebebi ise maalesef yüksek vergiler. Eurostat verilerine göre 2020 yılı sonu itibarıyla Avrupa'da her bin kişiye ortalama 560 otomobil düşerken, bu sayı Türkiye'de bin kişiye 157 otomobil ile sınırlı" diye konuştu.

OTOMOBİL TRAFİK (3)

“OTOMOBİLDE TALEP İKİNCİ EL ARAÇLARA YÖNELDİ

Sıfır otomobile ulaşmakta yaşanan zorluklar sebebiyle otomobillerde talebin ikinci el piyasasına yöneldiğini vurgulayan İke, “Enflasyondan vergiler de doğrudan etkileniyor. ÖTV oranının tespitinde aracın ÖTV matrahı, yani vergisiz fiyatı esas alındığından fiyat arttıkça oran da yükseliyor. ÖTV kanununun yürürlüğe girdiği 2002 yılında yüzde 27 ila yüzde 50 aralığında değişen ÖTV oranları bugün yüzde 45 ila yüzde 220 aralığında yer alıyor. Durum böyle olunca otomotiv firmaları, fiyatları belirli bir aralıkta tutma adına A, B ve C segment sıfır araçlara ağırlık vermiş durumda. Sıfır araç satışlarında araçların yüzde 90'ı A, B ve C segment. Sıfır otomobillerde fiyatlar yükseldikçe ikinci ele olan talep de artmaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

OTOMOBİL TRAFİK (34)

“TRAFİĞE KAYITLI ARAÇLARIN ORTALAMA YAŞI 14,8"

İke, “TÜİK'in 2022 yılı sonu itibarıyla yayınladığı verilere göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,8 iken, aynı oran otomobiller özelinde 14 olarak karşımıza çıkıyor. Hem trafik güvenliği hem de vatandaşın refahı adına otomobillerden alınan vergilerde vatandaş lehine bir düzenleme yapılmalı" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba sıfır otomobil

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