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2019'un en çok satan otomobilleri

OTOMOTİV HABERLERİ  | 06.01.2020 14:57 | Son Güncelleme

Renault ve Fiat arasında kıyasıya bir rekabet mevcuttu. Nitekim bu rekabet 2019'un geneline de yansımış durumda. 2019 otomotiv sektörü açısından pek de parlak bir yıl olmadı. Döviz kurlarının yüksek seyretmesi otomobil fiyatlarını da arşa çıkartmıştı. Özellikle bir dönem 100.000 TL altına sıfır otomobil almak bile hayli zorlaşmıştı. Şu aralar yine 100.000 TL altına alınabilecek pek çok sıfır otomobil olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Fiat ve Renault arasındaki çekişme dikkatlerden kaçmıyor. İthal araçlar baz alındığında ise Volkswagen'in bariz bir üstünlüğü söz konusu. Eğer Alman otomobil devi ülkemizdeki yatırımlarını hızlandırıp, fabrikasını bir an önce kurarsa önümüzdeki yıllarda zirveye oynayabilir.

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Hangi otomobil markası kaç adet sattı?

FIAT

FIAT
Yerli: 56118 İthal: 1043 Toplam: 57161

FORD

FORD
Yerli: 3218 İthal: 12484 Toplam: 15702

HONDA

HONDA
Yerli: 17246 İthal: 3108 Toplam: 20354

HYUNDAI

HYUNDAI
Yerli: 7326 İthal: 15460 Toplam: 22786

Mercedes

Mercedes
Yerli: 0 İthal: 9862 Toplam: 9862

OPEL

OPEL
Yerli: 0 İthal: 16689 Toplam: 16689

RENAULT

RENAULT
Yerli: 51258 İthal: 9410 Toplam: 60668

TOYOTA

TOYOTA
Yerli: 22012 İthal: 1350 Toplam: 23362

VW

VW
Yerli: 0 İthal: 38820 Toplam: 38820
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Anahtar Kelimeler:
doğum borçlanması, otomobil, satış,

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
satış rakamlarına göre siralasaniza en çok kim satmış belli olsun.
1 Renault 2 Tofas
Arkadaşlar devamlı yerli ürün kullanmaya özen gösterelim. Lütfen dikkatli kullandığımız müdedce arabaların hepisi aynı
AUDİ DE SIFIR ARAÇ HİÇ KALMADI KİM DİYORSA PARA YOK O BURALARA BAKSIN
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