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Fiyatı 100 TL'ye düştü! Dayanamayıp çiğ çiğ yedi

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Denizlerdeki palamut bolluğu vatandaşa da yansıdı. Tezgahlarda haraketli günler yaşanırken Kilis'te palamudun tanesi 100 TL'ye düştü. Bir balıkçı çalışanı ise düşen fiyatı çiğ çiğ balık yiyerek kutladı.

Kilis’te 16 yıllık balıkçı esnafı Serkan Aygün, palamudun tanesini 100 TL’ye sabitleyerek müşterilerin ilgisini çekti. İndirimin neşesine kapılan bir balıkçı çalışanı ise hızını alamayıp palamudu tezgahta çiğ çiğ yedi.

Fiyatı 100 TL ye düştü! Dayanamayıp çiğ çiğ yedi 1

BOLLUK SONRASI FİYATI DÜŞTÜ

Kilis'te 16 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aygün, denizlerde palamut balığı bolluğu yaşandığını belirterek vatandaşların daha fazla balık tüketmesi amacıyla kampanya başlattı. Aygün, palamudun tanesini 100 liradan satışa sundu. Kampanyayla Kilis halkına uygun fiyattan balık ulaştırmayı amaçladıklarını belirten Aygün, palamudun faydalı olduğunu ifade ederek vatandaşlara balık tüketmelerini tavsiye etti.

Fiyatı 100 TL ye düştü! Dayanamayıp çiğ çiğ yedi 2

BALIĞI ÇİĞ ÇİĞİ YEDİ

Balıkçıda çalışan Yusuf ustanın palamut balığını çiğ çiğ yediğini anlatan Aygün, "Kendisini iyi hissettiğini ifade ediyor. Zaten çiğ balıklar var, sushi falan. Yusuf ustamız da çiğ çiğ her türlü balığı yiyor" diye konuştu.

Fiyatı 100 TL ye düştü! Dayanamayıp çiğ çiğ yedi 3

Öte yandan vatandaşlar, balığın çok faydalı olduğunu belirterek fiyatın uygun olması nedeniyle daha fazla balık aldıklarını ifade etti.

Fiyatı 100 TL ye düştü! Dayanamayıp çiğ çiğ yedi 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık palamut fiyat
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