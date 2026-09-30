Fiyatı 100 TL'ye düştü! Dayanamayıp çiğ çiğ yedi

Kilis’te 16 yıllık balıkçı esnafı Serkan Aygün, palamudun tanesini 100 TL’ye sabitleyerek müşterilerin ilgisini çekti. İndirimin neşesine kapılan bir balıkçı çalışanı ise hızını alamayıp palamudu tezgahta çiğ çiğ yedi.

BOLLUK SONRASI FİYATI DÜŞTÜ

Kilis'te 16 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aygün, denizlerde palamut balığı bolluğu yaşandığını belirterek vatandaşların daha fazla balık tüketmesi amacıyla kampanya başlattı. Aygün, palamudun tanesini 100 liradan satışa sundu. Kampanyayla Kilis halkına uygun fiyattan balık ulaştırmayı amaçladıklarını belirten Aygün, palamudun faydalı olduğunu ifade ederek vatandaşlara balık tüketmelerini tavsiye etti.

BALIĞI ÇİĞ ÇİĞİ YEDİ

Balıkçıda çalışan Yusuf ustanın palamut balığını çiğ çiğ yediğini anlatan Aygün, "Kendisini iyi hissettiğini ifade ediyor. Zaten çiğ balıklar var, sushi falan. Yusuf ustamız da çiğ çiğ her türlü balığı yiyor" diye konuştu.

Öte yandan vatandaşlar, balığın çok faydalı olduğunu belirterek fiyatın uygun olması nedeniyle daha fazla balık aldıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır