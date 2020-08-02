2020 Ağustos ayı sıfır otomobil kampanyaları! 0.49 faiz oranı ve peşinatsız satılan en ucuz sıfır araba markaları hangileri?

İkinci el araçların fiyatlarının artmasının ardından vatandaşlar gözlerini sıfır araçlara çevirmiş ve sıfır araç kampanyalarını takip etmeye başlamıştı. Ağustos ayı itibari ile sıfır araçlarda dev kampanyalar başladı. 2020 Ağustos ayında başlatılan otomobil kampanyalarına katılan otomobil firmaları müşteri çekme yarışına başladı. Otomobil firmaları müşterilere peşinatsız ya da sıfır faiz kampanyaları düzenleyerek ilgilerini çekmeye çalışıyor. Peki taşıt kredisi almadan önce nelere dikkat etmeniz gerekiyor? 0.49 faiz oranı veren taşıt kredileri ya da en uygun krediyi veren otomobil firmaları hangisi? Yerli otomobilde peşinatsız sıfır otomobil veren otomobil firmaları hangisi? Tüm detaylar mynet finans haberimizde.

2020 AĞUSTOS AYI SIFIR ARABA KAMPANYALARI

2020 yılı Ağustos ayı kampanyaları otomobil firmalarının web sitelerine henüz eklenmiş değil. Bu yüzden en yapın kampanyaları yani geçtiğimiz temmuz ayı kampanyalarını haberimize ekledik. Fakat otomobil firmaları 2020 Ağustos ayı otomobil kampanyalarını web sitelerine eklendiğinde haberimizde