2020 Ağustos ayı sıfır otomobil kampanyaları! 0.49 faiz oranı ve peşinatsız satılan en ucuz sıfır araba markaları hangileri?

İkinci el araçların fiyatlarının artmasının ardından vatandaşlar gözlerini sıfır araçlara çevirmiş ve sıfır araç kampanyalarını takip etmeye başlamıştı. Ağustos ayı itibari ile sıfır araçlarda dev kampanyalar başladı. 2020 Ağustos ayında başlatılan otomobil kampanyalarına katılan otomobil firmaları müşteri çekme yarışına başladı. Otomobil firmaları müşterilere peşinatsız ya da sıfır faiz kampanyaları düzenleyerek ilgilerini çekmeye çalışıyor. Peki taşıt kredisi almadan önce nelere dikkat etmeniz gerekiyor? 0.49 faiz oranı veren taşıt kredileri ya da en uygun krediyi veren otomobil firmaları hangisi? Yerli otomobilde peşinatsız sıfır otomobil veren otomobil firmaları hangisi? Tüm detaylar mynet finans haberimizde.
2020 yılı Ağustos ayı kampanyaları otomobil firmalarının web sitelerine henüz eklenmiş değil. Bu yüzden en yapın kampanyaları yani geçtiğimiz temmuz ayı kampanyalarını haberimize ekledik. Fakat otomobil firmaları 2020 Ağustos ayı otomobil kampanyalarını web sitelerine eklendiğinde haberimizde
Opel modellerinde 120.000 TL'ye varan %0,69 faizli kredi tekliflerinden hemen yararlanın.
YENİ CORSA 60.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
YENİ ASTRA HB 120.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
GRANDLAND X 120.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
CROSSLAND X 90.000TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
ASTRA SEDAN 60.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
COMBO 120.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
INSIGNIA 120.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
Yeni CLIO' yu şimdi al Eylül'de 750 TL taksit ile ödemeye başla
Belirtilen aylık ödeme tutarı, sınırlı sayıdaki Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 Bg otomobilin perakende satın alımında uygulanan 111.400 TL'lik fiyat ile geçerlidir. İlgili kampanya kapsamında, 63.700 TL kredi tutarı, 39 ay vade ve %0,94 faiz oranı seçeneği ile Eylül ayında başlayacak aylık ödeme tutarları ilk 4 ay 750 TL, kalan aylarda ise 2.569 TL'dir. Ödemeleri Eylül'de başlayan aylık taksitlerin ilk 4 ayında sadece faiz, kalan aylarında ise anapara ve faiz ödemesi yapılacaktır.
İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir. Megane Sedan'ın ortalama CO2 salımı 119 - 126; yakıt tüketimi 5,2 - 5,5 km aralığındadır. Model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 17.05.2020 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar. Ayrıntılı bilgi Renault Yetkili Satıcılarında.
Yeni i10: Büyük Yaşa. 3 ay ertelemeli kredi ve %0,99'luk faiz fırsatı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum