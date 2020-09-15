2020 Kia Rio HB özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi arayanlar için kompakt sınıfın en keyifli modellerinden biri olan otomobili detaylıca inceledik. 2020 Kia Rio fiyat listesi ve yeni Rio özellikleri için okumaya devam edin...
2020 Kia Rio HB özellikleri ve fiyatı son dönemde kompakt şehir içi otomobili arayanlar en çok merak ettikleri arasında. Yeni Kia Rio’nun fiyat listesi de bir o kadar merak ediliyor. Kia Rio güncel fiyat listesini metnin sonunda paylaşıyoruz ama önce yeni Kia Rio hakkında detaylara göz gezdirelim…
KIA Rio Hatchback 2020 kaç para ya da Kia Rio alınır mı alınmaz mı soruları sıklıkla soruluyor. Bu iki soruya yanıt vermeden önce KIA Rio Hatchback 2020 özellikleri hakkında detaylara bakalım.
Kia’nın Ria modelinin 2020 serisinin ergonomik bir sürüş sağladığını belirtmekte başlayalım. Bu konuda sınıfının iyilerinden biri. KIA Rio Hatchback 2020 yakıt tüketimi konusunda da oldukça cimri. Ayrıca Rio’nun iç mekanında 8 inç dokunmatik multimedya eğlence sistemi sunuluyor. Üstelik bu sistemi direksiyon üzerinden kontrol edebilmek sürüş güvenliği açısından oldukça mühim. Dijital klima sistemi de sınıfındaki ilk örneklerden biri.
Güncel Kia Rio fiyatları için markanın resmi internet sitesini ziyaret ettik. Kampanyalı KIA Rio Hatchback 2020 fiyatları 139.000 TL’den başlıyor. Söz konusu 139.000 TL’lik fiyat, Cool donanımlı 1,2 litrelik manuel Rio fiyatı. YENİ RIO 1.0L 100 PS Otomatik fiyatı ise 199.000 TL
Kısaca KIA Rio hakkında özet bilgi verdikten sonra güncel KIA Rio Hatchback 2020 fiyat listesi’ni inceleyelim:
KIA Rio Hatchback 2020 versiyonu özellikle şehir içinde makul hızlanma verileri ile makul yakıt tüketimi hedefi olanlar için çekici bir seçenek olmuş. Güncel teknik donanımı, şık tasarımı ile oldukça keyifli bir otomobil olan Kia Rio’nun yeni versiyonu ile daha çok tutulacağı tahmin ediliyor. Sıfır Kia Rio fiyat listesi de oldukça rekabetçi.
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