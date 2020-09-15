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2020 Kia Rio HB özellikleri ve fiyatı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 15.09.2020 10:15 | Son Güncelleme

2020 Kia Rio HB özellikleri ve fiyatı için araştırma yapıyorsanız; yeni Kia Rio'nun fiyat listesine ve özelliklerine baktık...

2020 Kia Rio HB özellikleri ve fiyatı

2020 Kia Rio HB özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi arayanlar için kompakt sınıfın en keyifli modellerinden biri olan otomobili detaylıca inceledik. 2020 Kia Rio fiyat listesi ve yeni Rio özellikleri için okumaya devam edin...

KIA RIO HATCHBACK 2020

2020 Kia Rio HB özellikleri ve fiyatı son dönemde kompakt şehir içi otomobili arayanlar en çok merak ettikleri arasında. Yeni Kia Rio’nun fiyat listesi de bir o kadar merak ediliyor. Kia Rio güncel fiyat listesini metnin sonunda paylaşıyoruz ama önce yeni Kia Rio hakkında detaylara göz gezdirelim…

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2020 KİA RİO ÖZELLİKLERİ

KIA Rio Hatchback 2020 kaç para ya da Kia Rio alınır mı alınmaz mı soruları sıklıkla soruluyor. Bu iki soruya yanıt vermeden önce KIA Rio Hatchback 2020 özellikleri hakkında detaylara bakalım.

kia rio 2020

Kia’nın Ria modelinin 2020 serisinin ergonomik bir sürüş sağladığını belirtmekte başlayalım. Bu konuda sınıfının iyilerinden biri. KIA Rio Hatchback 2020 yakıt tüketimi konusunda da oldukça cimri. Ayrıca Rio’nun iç mekanında 8 inç dokunmatik multimedya eğlence sistemi sunuluyor. Üstelik bu sistemi direksiyon üzerinden kontrol edebilmek sürüş güvenliği açısından oldukça mühim. Dijital klima sistemi de sınıfındaki ilk örneklerden biri.

GÜNCEL KİA RİO FİYAT LİSTESİ

Güncel Kia Rio fiyatları için markanın resmi internet sitesini ziyaret ettik. Kampanyalı KIA Rio Hatchback 2020 fiyatları 139.000 TL’den başlıyor. Söz konusu 139.000 TL’lik fiyat, Cool donanımlı 1,2 litrelik manuel Rio fiyatı. YENİ RIO 1.0L 100 PS Otomatik fiyatı ise 199.000 TL

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KIA RIO HATCHBACK GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Kısaca KIA Rio hakkında özet bilgi verdikten sonra güncel KIA Rio Hatchback 2020 fiyat listesi’ni inceleyelim:

  • Cool donanım 1.2L 84 PS manuel benzinli Kia Rio fiyatı: 144.900 TL
  • Elegance Tekno Paket 1.2L 84 PS manuel benzinli Kia Rio fiyatı: 160.900 TL
  • Cool donanımlı 1.0L 100 PS DCT otomatik benzinli Kia Rio fiyatı: 174.900 TL
  • Elegance Tekno Paket 1.0L 100 PS DCT otomatik benzinli Kia Rio fiyatı: 192.900 TL
  • Prestige donanımlı 1.0L 100 PS DCT otomatik benzinli Kia Rio fiyatı: 204.900 TL

KIA RIO HATCHBACK 2020 ALINIR MI & ALINMAZ MI?

KIA Rio Hatchback 2020 versiyonu özellikle şehir içinde makul hızlanma verileri ile makul yakıt tüketimi hedefi olanlar için çekici bir seçenek olmuş. Güncel teknik donanımı, şık tasarımı ile oldukça keyifli bir otomobil olan Kia Rio’nun yeni versiyonu ile daha çok tutulacağı tahmin ediliyor. Sıfır Kia Rio fiyat listesi de oldukça rekabetçi.

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