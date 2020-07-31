2020 MTV ödemeleri son gün ne zaman, hangi tarihte? MTV ödemeleri 2.taksit ödemeleri ne zaman sona erecek?

Ülkemizde milyonlarca araç sahibi yılda iki defaya mahsus MTV ödemelerini gerçekleştiriyor. Temmuz ayında başlayan ikinci taksit ödemeleri için araç sahipleri son ödeme günlerini araştırıyor. Gelir Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve her yıl iki defa ödeme işlemi yapılan ödemeler günü gününde yapılması gerekiyor. Temmuz ayının son günlerine yaklaşırken konuya yönelik detaylar araştırılmaya başlandı. Peki MTV ödemeleri son gün ne zaman? MTV ödemeleri 2.taksit ödemesi ne zaman sona erecek?

MTV ÖDEMELERİ SON GÜN NE ZAMAN? MTV 2.TAKSİT ÖDEMELERİ

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV son ödeme tarihi 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak. İşte tüm detaylar…

MTV NE ZAMAN ÖDENİR?

Araçlar üzerindeki trafik sicil kaydı başladığı andan itibaren, araç sahibi vergi mükellefi olur. Bu andan itibaren araç sahibi zorunlu olarak vergisini ödemek durumundadır. Satın alınan araç, takvim yılının ilk altı ayı içerisinde kaydedilmişse takvim yılı başından, son 6 ayda kaydedilmiş ise son 6 aylık dönemin başından vergi mükellefiyeti başlar. Eğer araç halihazırda kayıtlıysa ve sadece el değiştiriyorsa yine aynı durum geçerlidir. Takvim yılının başlangıcına ve sonuna göre vergi ödeme tarihi belirlenir. Ödeme tarihleri genellikle ocak ve temmuz aylarıdır.