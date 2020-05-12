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2020 yılının en ucuz sıfır otomobilleri

OTOMOTİV HABERLERİ  | 12.05.2020 11:48 | Son Güncelleme

Firmaların 2020 modelleri piyasadaki yerlerini almaya devam ederken sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2020 model otomobilleri derlendi. Listede fiyatı 100 bin liranın altında olan 1 model bulunuyor.

Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun fiyatlı modelleri listelendi.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların Mart ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 150 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)

Listede fiyatı 100 bin liranın altında olan 1 model var

CİTROEN

CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 133.000 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 134.000 TL

DACİA

DACİA
Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp Fiyatı 121.100 TL

DACİA DUSTER

DACİA DUSTER
Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 Şubat ayı liste fiyatı 118.500 TL Mart ayı liste fiyatı 129.400 TL Mayıs ayı liste fiyatı 139.400 TL

FİAT

FİAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Şubat ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 92.900 TL Mart ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 94.900 TL Mayıs ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 102.900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Şubat ayı kampanyalı Fiyatı 108.900 TL Mart ayı kampanyalı Fiyatı 110.900 TL Mayıs ayı kampanyalı Fiyatı 117.900 TL

FİAT PANDA URBAN 1.2 69 HP

FİAT PANDA URBAN 1.2 69 HP
Şubat ayı kampanyalı fiyatı 91.900 TL Mart ayı kampanyalı fiyatı 92.900 TL Mayıs ayı kampanyalı fiyatı 99.900 TL
500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 139.900 TL

FİAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA

FİAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA
Mayıs ayı kampanyalı fiyatı: 133.900 TL Mayıs ayı kampanyalı fiyatı 99.900 TL

HYUNDAİ

HYUNDAİ
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Mayıs ayı liste fiyatı 116.551 TL

HYUNDAİ

HYUNDAİ
İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Şubat ayı liste fiyatı 112.660 TL Mart ayı liste fiyatı 113.760 TL Mayıs ayı liste fiyatı 129.211 TL
Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli) Şubat liste fiyatı 131.400 TL Mart liste fiyatı 136.150 TL Mayıs liste fiyatı 148.800 TL

KİA

KİA
Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik 2020 model kampanyalı fiyatı 117.900 TL
KİA Rio Cool 1.4L Benzin Otomatik 100 PS Kampanyalı iyatı 137.300 TL

KİA

KİA
Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS Şubat ayı kampanyalı fiyatı 132.900 TL Mart ayı kampanyalı fiyatı 135.900 TL Mayıs ayı kampanyalı fiyatı 142.900 TL
Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel Mayıs ayı fiyatı 139.000 TL
NİSSAN Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia Kampanyalı fiyatı 135.730 TL

OPEL

OPEL
Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Mayıs ayı kampanyalı Fiyatı 130.900 TL

OPEL

OPEL
Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP Şubat ayı kampanyalı fiyatı 129.000 TL Mayıs ayı kampanyalı fiyatı 141.900 TL

PEUGEOT

PEUGEOT
208 ACTIVE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp Şubat kampanyalı fiyatı 137.700 TL Mart kampanyalı fiyatı 141.500 TL

peugeot1

peugeot1
301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp Mart ayı fiyatı 135.900 TL Mayıs ayı fiyatı 142.900 TL

RENAULT

RENAULT
Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg Şubat fiyatı 111.000 TL Mart fiyatı 113.000 TL Mayıs fiyatı 120.000 TL

RENAULT

RENAULT
Clio Joy 0.9 TCe 90 bg Şubat fiyatı 101.000 TL Mart fiyatı 104.900 TL Mayıs fiyatı 108.900 TL Mayıs kampanyalı fiyatı 150.000 TL

RENAULT

RENAULT
Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg Şubat Fiyatı 104.000 TL Mart fiyatı 107.900 TL Mayıs fiyatı 111.900 TL

RENAULT

RENAULT
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Şubat Fiyatı 93.000 TL Mart fiyatı 100.900 TL Mayıs fiyatı 105.400 TL

SEAT

SEAT
IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Şubat Fiyatı 139.000 TL Mart Fiyatı 140.000 TL Mayıs fiyatı 142.000 TL

SUZUKİ

SUZUKİ
Swift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli Şubat Fiyatı 119.900 TL Mart Fiyatı 120.600 TL Mayıs fiyatı 137.900 TL

TOYOTA

TOYOTA
Yeni Corolla 1.6 Vision Mart ayı kampanyalı fiyatı 133.100 TL Mayıs ayı kampanyalı fiyatı 147.100 TL

TOYOTA

TOYOTA
Yaris 1.0 Life Mart Fiyatı 104.700 TL Mayıs Fiyatı 114.350 TL

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline Mart fiyatı 131.300 TL Mayıs fiyatı 137.900 TL
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yuh size bu ne böyle
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