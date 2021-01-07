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2021 araç muayene ücretleri belli oldu! 2021 yılında araç muayene ücreti ne kadar oldu? İşte 2021 araç muayene fiyatları

OTOMOTİV HABERLERİ  | 07.01.2021 09:32 | Son Güncelleme

Araç sahibi vatandaşların merak ettiği 2021 yılının araç muayene ücretleri belli oldu. Şimdi vatandaşlar tarafından 2021 araç muayene ücreti ne kadar sorusu soruluyor. Yeniden değerleme oranında artırılan ücretler ile oluşan yeni tarife, 1 Ocak’tan itibaren uygulamaya konuldu. Peki, 2021 araç muayene fiyatları ne kadar? İşte araç gruplarına göre 2021 araç muayene ücreti

2021 araç muayene ücretleri belli oldu! 2021 yılında araç muayene ücreti ne kadar oldu? İşte 2021 araç muayene fiyatları

Çok sayıda araç sahibi vatandaşın merak ettiği araç muayene ücreti 2021 yılında değişti. Tarife, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre; Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2021 yılı için yeniden belirlendi.

2021 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?

Ücretlerde; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için belirlenen yüzde 9,11’lik yeniden değerleme oranında artış yapıldı. Bu doğrultuda otomobillerin KDV dahil muayene ücretleri 342,2 TL’den 372,88 TL’ye yükseldi. İşte araç gruplarına göre, yeni yılda uygulanacak olan KDV dahil 2021 araç muayene ücreti

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2021 ARAÇ MUAYENE FİYATLARI

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için daha önce 462,56 TL olan muayene ücreti yeni tarifede KDV dahil 503,86 TL oldu. Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar için daha önce 342,2 TL olan muayene ücreti KDV dahil 372,88 TL oldu. Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet ve motorlu bisikletler için 174,64 TL olan ücretlerde KDV dahil 189,98 TL oldu.

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