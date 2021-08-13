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2021 BMW X1, BMW X2 ve BMW X3 kampanyalı fiyatları! İşte BMW X1, BMW X2 ve BMW X3 fiyat listesi

13.08.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BMW’nin en çok merak ve takip edilen serilerinden biri de X grubu. X1, X2 ve X3 grubu araçlar, üst segment aile araçları arasında son derece popüler. Araçlar hem güvenlikleri, hem konforları hem de geniş hacimleriyle SUV tarzındaki araç kullanıcıları tarafından sıklıkla tercih edilmeye devam ediyor. İşte karşınızda X1, X2 ve X3 araçları arasındaki farklar ve fiyat listeleri.

2021 BMW X1, BMW X2 ve BMW X3 kampanyalı fiyatları! İşte BMW X1, BMW X2 ve BMW X3 fiyat listesi

BMW X1, X2 ve X3 sürüşü, konforu ve güvenliğinin yanında aynı segmentteki rakiplerine göre fiyatıyla da fark yaratıyor. Bir araçta olması gereken birçok özelliği barındıran BMW X1, X2 ve X3 modellerinin fiyatları yayınlandı.

BMW X1 SERİSİ VE FİYAT LİSTESİ

Mini SUV ya da crossover olarak anılan aracın yeni kasalarının genişletilmesiyle kullanıcı performansının da yükseldiği söylemek mümkün. Serinin önemli özelliklerinden biri üst segment spor SUV’ler arasında makul fiyatlı bir aralığa yerleşmesi ve ikinci el piyasasının oldukça canlı olması. 2021 model X1 serisi hem benzinli hem dizel seçenekleriyle sunuluyor. Aracın son derece yüksek olması viraj alırken avantaj yaratıyor ve estetik olarak spor arabaların ruhuna uyum sağlıyor. Spor SUV’ler arasında çoktan bir ikon haline gelmiş olan aracın fiyatları ise aşağıdaki gibi:

● BMW X1 sDrive18i Premium Line Benzin 140bg 573.600,00 TL
● BMW X1 sDrive18i X-Line Benzin 140bg 605.500,00 TL
● BMW X1 sDrive18i M Sport Benzin 140bg 633.800,00 TL
● BMW X1 sDrive16d Premium Line Dizel 116bg 587.700,00 TL
● BMW X1 sDrive16d X-Line Dizel 116bg 619.200,00 TL
● BMW X1 sDrive16d M Sport Dizel 116bg 647.200,00 TL

BMW X2 SERİSİ VE FİYAT LİSTESİ

BMW, X2 serisini X3 serisinden sonra piyasaya sürerek, aradaki boşluğu kapattı. Aynı zamanda X1 ve X3 modelleri arasında bir ara geçiş sundu. Serinin fiyat aralıkları da bu sunumu destekler nitelikte. Uzun yol için ideal gösterilen dizel araçları dikkat çeken seri 600.000 TL bandına yerleşiyor. Bu anlamda X1’den dizel model yükseltme anlamında da uygun bir seçenek sunuyor. Kokpitinin deri detayları ve böbrek ızgarasıyla Spor SUV’lerin en güzel tasarımlarından bazılarını gördüğümüz serinin fiyatları da şu şekilde:

● BMW X2 sDrive16d M Sport Dizel 116bg 592.600,00 TL
● BMW X2 sDrive16d M Sport X Dizel 116bg 592.600,00 TL
● BMW X2 sDrive16d Edition M Mesh Dizel 116bg 608.200,00 TL

BMW X3 SERİSİ VE FİYAT LİSTESİ

BMW X araçların ağır abisi konumunda olan X3, 800.000 TL bandında başlayıp 1.200.000 milyon bandına kadar uzanıyor. BMW X3 serisi, arazi koşullarına da uyum sağlayabilen yapısıyla sık uzun yol yapan ya da kırsalda gezmeyi seven aileler için de son derece uygun. Yeni jenerasyon araçlarında xDrive teknolojisini de entegre eden araçlar, sürücülerden rahat kullanıldığı yönünde yorumlar alıyor. Serinin sürücülerini memnun olduğu bir diğer konu ise, aracın özelliklerine göre makul yakıt tüketmesi. Bu gözde serinin fiyat listesi ise aşağıdaki gibi:

● BMW X3 sDrive20i X-Line Benzin 170bg 828.000,00 TL
● BMW X3 sDrive20i Luxury Line Benzin 170bg 854.900,00 TL
● BMW X3 sDrive20i M Sport Benzin 170bg 859.600,00 TL
● BMW X3 xDrive20d X-Line Dizel 190bg 1.121.500,00 TL
● BMW X3 xDrive20d Luxury Line Dizel 190bg 1.158.500,00 TL
● BMW X3 xDrive20d M Sport Dizel 190bg 1.167.600,00 TL


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