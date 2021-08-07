2021 Caddy ne kadar? Yeni Caddy 2021 güncel fiyat listesi...

Yenilen iç tasarımı ve düşük yakıt tüketimi ile dikkat çeken dizel motoru keyifli bir sürüş deneyimi sağlıyor. Farklı versiyonlarla üretilen 2021 Caddy modeller, otomatik ve manuel vites seçeneklerine sahip. Farklı bütçelere uygun fiyatlarla satışa çıkarılan 2021 Caddy fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Ticari sınıfın en popüler araçlarından biri olan Volkswagen Caddy, yenilenen tasarımı ile 2021 yılında da popülerliğini korumaya devam edecek gibi görünüyor. 11 farklı renk seçeneği ile satışa sunulan 2021 Caddy, dizel 2.0 TDI motor teknolojisi kullanıldı.

Manuel ve otomatik şanzımana sahip modeller, konforlu sürüş deneyimi ile dikkat çekiyor. Bagaj hacmi ve yolcu kabinde geniş özelliklere sahip Caddy 2021 modellerinin fiyatları donanım paketlerine göre farklılık gösteriyor. Volkswagen markası 2021 model Caddy modellerinde 102 beygirlik dizel bir motora yer verdi.

Yakıt tüketim performansı uzun yolculuklarda kullanıcı memnun eden veriler sunan araç, 100 km’de ortalama 7-8 litrelik yakıt harcıyor. Ticari ve binek kullanıma uygun Caddy, geniş kabin ve ideal bagaj hacmine sahip. 750 litrelik 2021 Caddy bagaj hacmi arka koltukların yatırılması ile 2 bin litreye kadar ulaşıyor.

Yük taşımak için yeterli bir alan sağlayan araç, iç kabinde kullandığı yenilikçi özellikleri ile dikkat çekiyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, dijital gösterge paneli Caddy’nin yenilikçi özelliklerinden sadece biri.

2021 CADDY FİYATLARI DONANIM PAKETİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Yenilenen tasarımıyla dikkat çeken Caddy 2021 model araçlarında üç farklı donanım paketine sahip. Style, Life ve Impression donanım paketleri ile satışa çıkan Yeni Caddy fiyatları, araç satın almak isteyenlerin merak ettiği durumlar arasında yer alıyor.

İç ve dış tasarımda uygulanan yenilikler araca modern bir hava kazandıran yenilikçi özellikler arasında dokunmatik multimedya ekranı, dijital gösterge, tam otomatik klima, alüminyum alaşımlı jantlar ve elektrikli katlanır yan aynalar bulunur.

LED far takımı araç görünümüne karakteristik bir hava kazandırırken aynı zamanda gece sürüşlerinde etkili bir aydınlatma sunuyor. Ticari kullanıma özel tasarlanan bu araç genişliği ve konforu ile geniş ailelerin ilgisini çekiyor. 2021 model Caddy modellerinde yer alan donanım özelliklerine göre satış fiyatlarında farklılık görülüyor.

Yeni araç satın almak isteyenler standart donanım paketlerine ek olarak opsiyonel özellikler ekleyebilir. 11 farklı opak kaporta rengini metalik renk ile değiştirmek isteyenlerin 3 bin 500 TL ödemesi gerekiyor. Panoramik cam tavan özelliği içi 10 bin TL ek ücret belirtilmiş.

YENİ CADDY FİYAT LİSTESİ

Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS DSG Style 328.500 TL

Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Life 286.000 TL

Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS DSG Life 307.000 TL

Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Impression 264.500 TL

Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS DSG Impression 283.500 TL

Yeni Caddy Cargo 2.0 TDI 122 PS 204.000 TL

Yeni Caddy Cargo 2.0 TDI 122 PS DGS 224.000 TL

Yeni Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 122 PS 208.000 TL

Yeni Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 122 PS DSG 228.000 TL



