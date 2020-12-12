FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. 2021 MTV ne kadar? Araç sahipleri dikkat! MTV zam oranı belli oldu! 2021 motorlu taşıtlar vergisi ne kadar? İşte MTV 2021 ücretleri

2021 MTV ne kadar? Araç sahipleri dikkat! MTV zam oranı belli oldu! 2021 motorlu taşıtlar vergisi ne kadar? İşte MTV 2021 ücretleri

OTOMOTİV HABERLERİ  | 12.12.2020 09:51 | Son Güncelleme

Araç sahipleri tarafından 2021 MTV ne kadar sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu yıl için yeniden değerleme oranı %9,11 olarak tespit edildi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen %9,11 oranında artacak. Bu doğrultuda 2021 MTV de belli oldu. Peki, 2021 motorlu taşıtlar vergisi ne kadar oldu? İşte MTV 2021 ücretleri ile ilgili detaylar…

2021 MTV ne kadar? Araç sahipleri dikkat! MTV zam oranı belli oldu! 2021 motorlu taşıtlar vergisi ne kadar? İşte MTV 2021 ücretleri

Bir süredir araç sahipleri tarafından 2021 yılı için motorlu taşıtlar vergisi ne kadar sorusunun yanıtı araştırılıyordu. 2021 MTV ne kadar oldu sorusu nihayet cevap buldu. Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen % 9,11 oranında artacak. Peki, 2021 MTV ne kadar? İşte 2021 motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili detaylar...

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2021

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 9,11 oranında artacak. Öte yandan bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da belirtildi.

Cumhurbaşkanının, yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek ve %20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etme yetkisi de bulunuyor.

2021 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR OLDU?

Motorlu Taşıtlar Vergisi için artış oranı da yeniden değerleme oranı ile belirleniyor. Yeniden değerleme oranı %9,11 olarak tespit edildi. Dolayısıyla 2021 MTV ücretleri de bu orana göre artış gösterecek. MTV ne kadar sorusuna yanıt olarak tutarları belirleyen iki kıstas ve matrah farkı bulunuyor. Tescil tarihi 01.01.2018 öncesi araçlar için yaş ve motor hacmine göre MTV hesaplama yapılıyor.

01.01.2018 sonrası tescil tarihi olan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve araç matrahına göre motorlu taşıtlar vergisi hesaplama işlemi gerçekleştiriliyor. İşte gelecek sene araç sahiplerinin ödeyeceği 2021 MTV tutarları ve tüm detaylar…

MTV 2021 ÜCRETLERİ NE KADAR?

Tescil tarihi 01.01.2018 öncesi olan araçlar için 1-3 yaş arası 0-1300 cc olan araçların 2020 MTV’si 964 TL iken 2021 MTV’si 1051 TL olacak. 1301-1600 cc araçların ise 2020 yılı MTV’si 1678 TL iken 201 MTV’si 1830 TL olacak. 1601-1800 cc araçların 2020 yılında 2964 TL olan MTV’leri 2021 yılında 3234 TL olurken 1801-2000 araçların 2020 yılında 4670 TL olan MTV’leri 2021’de 5095 TL olacak. Benzer şekilde tescil tarihi 01.01.2018 öncesi olan 4-6 yaş arası araçların 0-1300 cc olanlarının 2020 yılında 672 TL olan MTV’leri 2021 yılında 733 TL olacak. 1301-1600 cc olan araçların 2020 yılında 1258 TL olan MTV’leri 2021 yılında 1372 TL olacak. 1601-1800 cc olan araçların ise 2020’de 2316 TL olan MTV’si 2021’de 2526 olurken 1801-2000 cc araçların 2020’de 3596 TL olan MTV’si 2021’de 3923 TL olacak. Tescil tarihi 01.01.2018 öncesi olan 7-11 yaş araçların MTV’leri 0-1300 cc için 2020 yılında 376 TL iken 2021 yılında 410 TL, 1301-1600 cc olanların 2020’de 730 TL iken 2021’de 796 TL, 1601-1800 cc olanların 2020’de 1364 TL iken 2021’de 1488 TL ve 1801-200 cc olanların 2020’de 2114 TL iken 2021’de 2306 TL olacak.

MTV 2021 fiyatları konusunda özellikle 01.01.2018 sonrası tescil tarihi olan araçlar için hesaplamada araç matrahı da önemli oluyor. Peki, tescil tarihi 01.01.2018 sonrası araçlar için MTV ne kadar oldu? Tescil tarihi 01.01.2018 sonrası araçlarda 1-3 yaş arası 0-1300 cc ve matrahı 51.800 TL’ye kadar olan araçların 2020’de 964 TL olan MTV’si 1051 TL olacak. 1-3 yaş arası, 0-1300 cc ve matrahı 51.800-90.800 TL arası olan araçların 2020 yılında 1059 TL olan MTV ücretleri 2021 yılında 1155 TL olacak. Bunun yanı sıra 1-3 yaş, 0-1300 cc ve matrahı 90.800 TL ve üstü olan araçların 2020 yılında 1156 TL olan MTV ücretleri 2021 yılında 1261 TL olacak. Buna ek olarak tescil tarihi 01.01.2018 sonrası olan araçların 1-3 yaş arası, 1301-1600 cc ve matrahı 51.800 TL’ye kadar olanlarının 2020 yılında 1678 TL olan MTV’leri 2021 yılında 1831 olurken matrahı 51.800 ile 90.800 TL arası olanların 2020 yılında 1846 TL olan MTV’leri 2021 yılında 2014 TL olacak. Matrahı 90.800 TL ve üstü olanların ise 202 yılında 2014 TL olan MTV tutarları 2021 yılında 2197 TL olacak.

Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar belli oldu! 2021 ehliyet harcı ne kadar? İşte pasaport harçları 2021Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar belli oldu! 2021 ehliyet harcı ne kadar? İşte pasaport harçları 2021

Bunun yanı sıra 1-3 yaş ve 1601-1800 cc olan araçların matrahı 129.800 TL olanlarının 2020’de 3260 TL olan MTV’si 2021’de 3557 TL ve matrahı 129.800 TL ve üstü olanların 2020’de 3557 TL olan MTV’si 2021’de 3881 TL olacak. 1-3 yaş ve 1801-200 cc olan araçların matrahı 129.800 TL olanlarının 2020’de 5136 TL olan MTV’si 2021 5603 TL ve matrahı 129800 TL ve üstü olanların 2020’de 5603 TL olan MTV’si 6113 TL olacak.

2021 MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

2021 MTV oranları konusunda belirsizlik ortadan kalkarken ilk taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. İlk taksit ödemeleri Ocak ayında, ikinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Ödemeler internet üzerinden online olarak da yapılabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
SGK prim borcu siliniyor mu?SGK prim borcu siliniyor mu?
İşte bu ayın en ucuz sıfır otomobilleri!İşte bu ayın en ucuz sıfır otomobilleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kahreden olay! 17 yaşındaki Serhat yangında hayatını kaybetti
Kahreden olay! 17 yaşındaki Serhat yangında hayatını kaybetti
Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme
Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme
Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti! O kişilere yardım desteği
Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti! O kişilere yardım desteği
Salgın o mesleği ilk sıraya çekti!
Salgın o mesleği ilk sıraya çekti!
Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak
Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak
Uzmanlar altın için ne dedi?
Uzmanlar altın için ne dedi?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Gram altın ne zaman 500 TL olacak?
Gram altın ne zaman 500 TL olacak?
BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı
BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı
Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı
Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı
Kamuya 8 bin polis alımı başvuruları başladı!
Kamuya 8 bin polis alımı başvuruları başladı!
DİSK'ten flaş asgari ücret açıklaması
DİSK'ten flaş asgari ücret açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ne kadar? Araç sahipleri dikkat! MTV zam oranı belli oldu! 2021 MTV ne kadar? İşte MTV 2021 ücretleri
2021 MTV ücretleri ne kadar oldu?
En ucuz sıfır araba fiyatları Aralık 2020... Aralık ayı en uygun sıfır otomobil fiyatları! Kasım ve Aralık sıfır araba fiyatı karşılaştırma!
İşte bu ayın en ucuz sıfır otomobilleri!
İkinci el araba fiyatları düşüyor mu? İkinci elde satılık araç arttı, alıcı azaldı! İkinci el araç fiyatları düştü mü? İkinci el araç piyasasında son durum
İkinci el araç piyasasında son durum! Fiyatlar düştü mü?
Ölüme neden olan ikinci el araba hilesi... İkinci el araba alırken dikkat: İki aracı birleştiriyorlar!
İkinci el araba hilelerine dikkat!
Sıfır araba alacaklar dikkat! Mutlaka ekspertize götürün
Sıfır araba alacaklar dikkat!
2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ne kadar? Araç sahipleri dikkat! MTV zam oranı belli oldu! 2021 MTV ne kadar? İşte MTV 2021 ücretleri
2021 MTV ne kadar oldu?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.