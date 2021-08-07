2021 Passat fiyatları ne kadar? Güncel 2021 Volkswagen Passat fiyat listesi…

Otomatik şanzıman tasarımının öne çıktığı Passat modellerinde farklı motor güçlerindeki donanım paketlerine sahip. Farklı donanım paketleri ile zenginleştirilen 2021 Volkswagen Passat modellerinin güncel fiyat listesini haberimizde görebilirsiniz. İşte en sevilen sedan otomobillerden biri olan Passat 2021 fiyat listesi…

Volkswagen ailesinin en popüler sedan otomobili Passat, premium özellikleri ile D segment araç sahibi olmak isteyenlerin beklentisini karşılıyor. 2021 Passat modelleri farklı motor güçlerine sahip olsada tam otomatik şanzıman desteğine sahip.

Dizel ve benzinli motor seçeneklerine sahip Passat, 1.5 TSI, 1.6 ve 2.0 TDI motor hacmi ile yüksek bir performans sağlıyor. Volkswagen imzalı TSI ve TDI motor teknolojisi sunduğu yüksek performans ile sürüş konforunu ikiye katlıyor.

1.5 TSI motor seçeneğinde 150 PS güç bulunuyor. 2021 Passat 1.6 seçeneği 120 PS motor gücüne sahip ike 2.0 motorlu en üst versiyonda 240 beygirlik motor gücü mevcut. Şık tasarımı ile karizmatik sedan araba modelleri arasında bulunan Passat, donanım özellikleri ve iç konforu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Multimedya ekranı, tam otomatik klima ve elektrikli el freni gibi özellikler donanım paketleri ile sunuluyor. İşte güncel Passat 2021 fiyat listesi...

VOLKSWAGEN PASSAT FİYAT LİSTESİ

2021 yılı Volkswagen Passat modelleri yalnızca otomatik vites seçeneği ile satışa çıkarıldı. Üç farklı motor seçeneğine sahip 2021 Passat modellerinde Impressioon, Business ve Elegance donanım paketleri bulunuyor. 150 beygirden 240 beygire kadar motor güçlerine sahip 2021 Passat varyantları geniş bir fiyat yelpazesine sahip.

Araçların donanım paketleri, motor özellikleri ve yakıt seçeneklerine göre farklı satış fiyatları araç satın almak isteyenlere sunuluyor. Yeni model Passat kombinasyonun en üst paketi yaklaşık 1 milyon Tl’den alıcılarını bekliyor. Konforlu ön ve arka koltuklar, otomatik klima, LED far takımı ve sürüş asistanı gibi özellikler Passat varyantlarının çeşitli paketlerinde bulunuyor. Araç satın almak isteyenler donanım paketlerine ek olarak opsiyonel özellikler satın alabiliyor.

Markanın sunduğu opsiyonel özellikler arasında metalik kaporta boyası ve açılabilir cam tavan özelliği mevcut. Metalik kaporta boyası ekletmek isteyen alıcıların ek olarak 2 bin 970 TL ödemesi gerekiyor. Cam tavan özelliği için ise tavsiye edilen satış fiyatı 9 bin 920 TL olarak belirlendi.

2021 Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression: 437.400 TL

2021 Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business: 497.700 TL

2021 Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance: 600.700 TL

2021 Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Impression: 658.500 TL

2021 Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Business: 655.600 TL

2021 Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Elegance: 661.300 TL

2021 Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Business: 755.000 TL

2021 Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Elegance: 907.000 TL

2021 Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG Elegance: 1090.900 TL



