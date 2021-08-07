FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. 2021 Passat fiyatları ne kadar? Güncel 2021 Volkswagen Passat fiyat listesi…

2021 Passat fiyatları ne kadar? Güncel 2021 Volkswagen Passat fiyat listesi…

07.08.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkswagen’in en popüler sedan modellerinden biri olan Passat, premium malzeme kalitesi ile lüks ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. 1.5 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4MOTION motor seçenekleri ile satışa çıkan 2021 Passat modellerinde benzinli ve dizel yakıt seçeneği mevcut.

2021 Passat fiyatları ne kadar? Güncel 2021 Volkswagen Passat fiyat listesi…

Otomatik şanzıman tasarımının öne çıktığı Passat modellerinde farklı motor güçlerindeki donanım paketlerine sahip. Farklı donanım paketleri ile zenginleştirilen 2021 Volkswagen Passat modellerinin güncel fiyat listesini haberimizde görebilirsiniz. İşte en sevilen sedan otomobillerden biri olan Passat 2021 fiyat listesi…

Volkswagen ailesinin en popüler sedan otomobili Passat, premium özellikleri ile D segment araç sahibi olmak isteyenlerin beklentisini karşılıyor. 2021 Passat modelleri farklı motor güçlerine sahip olsada tam otomatik şanzıman desteğine sahip.

Dizel ve benzinli motor seçeneklerine sahip Passat, 1.5 TSI, 1.6 ve 2.0 TDI motor hacmi ile yüksek bir performans sağlıyor. Volkswagen imzalı TSI ve TDI motor teknolojisi sunduğu yüksek performans ile sürüş konforunu ikiye katlıyor.

1.5 TSI motor seçeneğinde 150 PS güç bulunuyor. 2021 Passat 1.6 seçeneği 120 PS motor gücüne sahip ike 2.0 motorlu en üst versiyonda 240 beygirlik motor gücü mevcut. Şık tasarımı ile karizmatik sedan araba modelleri arasında bulunan Passat, donanım özellikleri ve iç konforu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Multimedya ekranı, tam otomatik klima ve elektrikli el freni gibi özellikler donanım paketleri ile sunuluyor. İşte güncel Passat 2021 fiyat listesi...

VOLKSWAGEN PASSAT FİYAT LİSTESİ

2021 yılı Volkswagen Passat modelleri yalnızca otomatik vites seçeneği ile satışa çıkarıldı. Üç farklı motor seçeneğine sahip 2021 Passat modellerinde Impressioon, Business ve Elegance donanım paketleri bulunuyor. 150 beygirden 240 beygire kadar motor güçlerine sahip 2021 Passat varyantları geniş bir fiyat yelpazesine sahip.

Araçların donanım paketleri, motor özellikleri ve yakıt seçeneklerine göre farklı satış fiyatları araç satın almak isteyenlere sunuluyor. Yeni model Passat kombinasyonun en üst paketi yaklaşık 1 milyon Tl’den alıcılarını bekliyor. Konforlu ön ve arka koltuklar, otomatik klima, LED far takımı ve sürüş asistanı gibi özellikler Passat varyantlarının çeşitli paketlerinde bulunuyor. Araç satın almak isteyenler donanım paketlerine ek olarak opsiyonel özellikler satın alabiliyor.

Markanın sunduğu opsiyonel özellikler arasında metalik kaporta boyası ve açılabilir cam tavan özelliği mevcut. Metalik kaporta boyası ekletmek isteyen alıcıların ek olarak 2 bin 970 TL ödemesi gerekiyor. Cam tavan özelliği için ise tavsiye edilen satış fiyatı 9 bin 920 TL olarak belirlendi.

2021 Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression: 437.400 TL
2021 Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business: 497.700 TL
2021 Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance: 600.700 TL
2021 Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Impression: 658.500 TL
2021 Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Business: 655.600 TL
2021 Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Elegance: 661.300 TL
2021 Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Business: 755.000 TL
2021 Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Elegance: 907.000 TL
2021 Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG Elegance: 1090.900 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de sadece 21 tane kaldı! Karadeniz'de sadece 21 tane kaldı!
Tokyo'da vahşet! "6 yıldır mutlu gözüken bir kadını öldürmek istiyordum"Tokyo'da vahşet! "6 yıldır mutlu gözüken bir kadını öldürmek istiyordum"
TOGG'la bir araçtan fazlasını yapacağızTOGG'la bir araçtan fazlasını yapacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

1 saat yağdı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

1 saat yağdı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

Bolu’da yabancılara 10 kat zamlı su mecliste oylanamadı

Bolu’da yabancılara 10 kat zamlı su mecliste oylanamadı

Kahve fiyatları bir ay içinde yüzde yüz arttı

Kahve fiyatları bir ay içinde yüzde yüz arttı

Bir bakışta anlıyor! Bu incinin gramı altından 4 kat daha pahalı

Bir bakışta anlıyor! Bu incinin gramı altından 4 kat daha pahalı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İstanbul'dan köyüne döndü 28 bin adet dikti!

İstanbul'dan köyüne döndü 28 bin adet dikti!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türk Hava Kurumu 44 taşınmazını satışa çıkardı

Türk Hava Kurumu 44 taşınmazını satışa çıkardı

Ünlü perakendeciden flaş satın alma kararı!

Ünlü perakendeciden flaş satın alma kararı!

Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu!

Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.