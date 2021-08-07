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2021 Volkswagen Tiguan güncel fiyat listesi… 2021 Tiguan fiyatları ne kadar?

07.08.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye pazarının iddialı suv modellerinden biri olan Tiguan, 2021 tasarımlarında makyajlı bir kaporta tasarımı ile araç satın almak isteyenlerin karşısına çıkıyor. Dış tasarımı kadar iç tasarımını da yenilenen 2021 Volkswagen Tiguan, üç farklı donanım paketine sahip. 1.5 TSI ve 2.0 TDI 4Motion motor seçenekleri ile piyasaya sürülen Tiguan modellerin satış fiyatları merak edilen durumlar arasında yer alıyor.

2021 Volkswagen Tiguan güncel fiyat listesi… 2021 Tiguan fiyatları ne kadar?

Yeni makyajlı tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Volkswagen Tiguan, 2021 yılı modellerinde iki farklı motor seçeneği sunuyor. C sınıfı suv modellerinden olan araç şehir içi ve arazi yollarında kullanıma uygun bir donanıma sahip. Yenilikçi otomobil teknolojileri ile modern kaporta tasarımını birleştiren 2021 Tiguan, iki farklı motor seçeneği sunuyor. Makyajlanmış yeni Tiguan’ı satın almak isteyenler 1.5 TSI veya 2.0 TDI 4motion motor seçenekleri arasında seçim yapıyor. Gelişen otomobil teknolojilerine ayak uyduran Volkswagen, yeni Tiguan modelin hibrit yakıt teknolojisine yer veriyor. Benzin, dizel ve hibrit yakıt seçeneklerine sahip Tiguan modelleri, düşük yakıt tüketimi ve yüksek performanslı motor seçenekleri ile dikkat çekiyor. İşte 2021 Volkswagen Tiguan fiyatları...

2021 MODEL TİGUAN FİYATLARI

Üç farklı yakıt seçeneği ve iki farklı motor kombinasyonu ile satışa sunulan 2021 Tiguan, yenilenmiş iç ve dış tasarımı ile araç satın almak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Makyajlanan kaporta tasarımı spor ve modern bir hava bürünmüş. İnceltilmiş ön ızgara LED farlar ile zenginleştirilerek araç görünümüne karakteristik bir hava katıyor. Yeni kaporta renk seçenekleri sunan Tiguan modeli, yeni tasarımı ile minimal ve güçlü bir aracı yansıtıyor. Araç içinde bulunan standart olarak 6,5 inçlik multimedya ekranı donanım paket özelliğine göre 9,2 inçlik ekran ile değişebiliyor. Yenilen özelliklerden biri ise direksiyon simidi. Spor bir tasarıma sahip direksiyon simidi üzerinden radyo ve multimedya ekranını kontrol edebileceğiniz tuşlar bulunuyor. Türkiye pazarında benzinli ve dizel Tiguan modelleri satışa çıkarıldı. Avrupa pazarında görülen hibrid Tiguan modellerinin yakında Türkiye’de satışa çıkması bekleniyor. Volkswagen markasının en çok satan araçlarından biri olan Tiguan modelinin 2021 yılı satış fiyatları ise şöyle;

Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Life 495.000 TL
Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance 553.500 TL
Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line 590.100 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG Elegance 824.900 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG R-Line 882.300 TL

OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

Life, Elegance ve R-Line donanım paketleri ile satışa sunulan 2021 Tiguan, araç satın almak isteyenlere opsiyonel donanım özellikleri sunuyor. Renkli dokunmatik multimedya ekranı, LED ön farlar ve LED gündüz sürüş farları, App Connect ve tam otomatik klima Life paket içinde yer alan standart özellikler arasında yer alıyor. Isıtmalı ve elektrikli katlanır yan aynalar yeni Tiguan modelinin farklı donanımları arasında. Elegance ve R-Line paket seçeneklerinde Life paketten farklı olarak panoramik açılabilir cam tavan özelliği bulunuyor. Opsiyonel bir donanım olan açılabilir cam tavan özelliği bulunmayan araç paketleri için 11 bin 840 TL’ye cam tavan eklenebiliyor. Ayrıca, araç rengini metalik isteyenlerin 3 bin 780 TL ek bir ödeme yapması gerekiyor.

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