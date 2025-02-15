2025 model sıfır araba asgari ücretliye hayal! Hesap ortada... Yemeden içmeden kaç ay çalışması gerekiyor?

Otomobil fiyatları her geçen gün artarken, alım gücündeki düşüş ise kara kara düşündürüyor. Enflasyonla mücadelede yükselen faiz oranlarıyla da krediye ulaşım da zorlaşınca asgari ücretliye araba almak neredeyse hayal oldu. Ekonomim gazetesi, asgari ücretlinin sıfır bir araba almak için hiç harcama yapmadan kaç yıl para biriktirmesi gerektiğini hesapladı.

SIFIR GOLF İÇİN ASGARİ ÜCRETLİ KAÇ AY ÇALIŞMALI?

Volkswagen’in hemen her ülkede sattığı en temel modellerinden olan Golf'ün fiyatının asgari ücret üzerinden karşılaştırması yapılan haberdeki detaylar dikkat çekti.

2025 MODEL SIFIR GOLF NE KADAR?

Her ülkede markanın kendi resmî sitesinden derlenen fiyatlara göre, Türkiye’de 1 milyon 585 bin 200 TL’den başlayan Golf fiyatı, ABD’de 31 bin 965 dolar, markanın doğduğu topraklar olan Almanya’da 28 bin 330 Euro, İtalya’da 29 bin Euro, Çin’de 129 bin yuan ve Bulgaristan’da da 51 152 leva olarak görülüyor.

Dolar bazında bakıldığında ise tablo değişiyor.

ÜLKELERİN ASGARİ ÜCRET KIYASLAMASI

Türkiye’de 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret, ABD’de eyaletlere göre değişirken saatlik 7,25 dolar, Almanya’da 13,46 Euro, İtalya’da ortalama 9,45 Euro olarak görülüyor. Çin’de aylık Şangay’da ortalama 2.690 yuan ve Bulgaristan’da da 1.077 leva olan asgari ücrette dolar bazında Türkiye 670 dolar ile Çin ve Bulgaristan’ı geçiyor.

ÜLKE ÜLKE HESAPLANDI

Almanya’da asgari ücretli 14 ay çalışmayla Golf alabilecek paraya erişebiliyor. İtalya’da 20 ay ve ABD’de 28 ayda haftada 40 saat çalışan bir asgari ücretli araba alabiliyor.

Bulgaristan’da ise 47 ay yaklaşık 2 yılda araba alabilecek parayı biriktirebilen asgari ücretli, Çin’de tam 48 ayda sıfır bir Golf alabiliyor.

YEMEDEN İÇMEDEN 6 YIL ÇALIŞMASI GEREKİYOR

Türkiye’de ise bir asgari ücretlinin Golf alabilmesi için 72 ay yani 6 yıl çalışması gerekiyor.