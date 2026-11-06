2027'de MTV tutarları yükseliyor! Bazı araçlarda 350 bin TL'yi aşacak

2027 yılında otomobil sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları yeniden hesaplandı. Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı esas alınarak belirlenen yeni tarifede, 1-3 yaşındaki otomobillerin yıllık vergisi 7 bin 350 TL'den başlayıp 350 bin 785 TL'ye kadar ulaşacak. Renault Clio, Toyota Corolla ve Togg T10X gibi çok sayıda modelin yeni yılda ödeyeceği MTV tutarları da netleşti.

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara yansıtılacak artışın temelini oluşturan yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak kesinleşti. Bu oran dikkate alınarak yapılan hesaplamalar, otomobil ve motosiklet sahiplerinin 2027 yılında karşılaşacağı MTV yükünü de ortaya çıkardı.

OTOMOBİLLERDE MTV TUTARLARI YENİDEN HESAPLANDI

2027 yılında sıfır kilometre otomobil satın alacaklar ile 1-3 yaş aralığında aracı bulunanların ödeyeceği yıllık MTV, motor silindir hacmi ve aracın vergi değerine göre farklılık gösterecek. Yeni tarifeye göre bu yaş grubundaki otomobiller için en düşük vergi 7 bin 350 TL, en yüksek vergi ise 350 bin 785 TL olarak hesaplandı.

Özellikle piyasada sık tercih edilen düşük motor hacimli otomobillerde de yeni tutarlar dikkat çekiyor. Motor silindir hacmi 1.0-1.2 litre arasında olan araçlarda yıllık MTV 7 bin 350 TL ile 8 bin 823 TL arasında değişecek. 1.3-1.6 litre motor hacmine sahip otomobillerde ise ödenecek tutar 12 bin 803 TL ile 15 bin 375 TL aralığında olacak.

MOTOR HACMİ BÜYÜDÜKÇE VERGİ DE YÜKSELİYOR

MTV hesaplamasında yalnızca motor silindir hacmi değil, otomobilin taşıt değeri de belirleyici olacak. Aynı motor hacmine sahip araçlar, girdikleri vergi değeri dilimine bağlı olarak farklı tutarlarda vergilendirilebilecek.

2027 yılı için yapılan hesaplamalarda 1.3 litreye kadar motor hacmine sahip otomobillerin yıllık MTV'si 8 bin 823 TL olarak belirlendi. Motor hacmi 1.3-1.6 litre arasında olan araçlarda bu rakam 15 bin 375 TL'ye, 1.6-1.8 litre aralığındaki otomobillerde ise 27 bin 165 TL'ye çıkacak.

En yüksek vergi dilimi ise motor hacmi 4 litrenin üzerinde bulunan 1-3 yaşındaki otomobilleri kapsıyor. Bu gruptaki araç sahiplerinin 2027 yılında yıllık 350 bin 785 TL MTV ödemesi gerekecek.

CLIO, COROLLA VE TOGG'UN YENİ MTV TUTARLARI

Türkiye'de satış ve kullanım açısından öne çıkan otomobil modellerinin yeni yılda ödeyeceği MTV tutarları da belli oldu. Nefes'te yer alan habere göre, 2027 yılı için hesaplanan yıllık vergi miktarları model bazında şöyle sıralandı:

Renault Clio: 8 bin 823 TL

Renault Duster: 8 bin 823 TL

Hyundai i20: 8 bin 823 TL

Renault Megane: 15 bin 375 TL

Toyota Corolla: 15 bin 375 TL

Toyota C-HR: 27 bin 165 TL

Togg T10X: 22 bin 375 TL

Buna göre Renault Clio, Renault Duster ve Hyundai i20 sahipleri 8 bin 823 TL MTV ödeyecek. Renault Megane ve Toyota Corolla için hesaplanan yıllık tutar 15 bin 375 TL olurken, Toyota C-HR'de bu rakam 27 bin 165 TL olarak uygulanacak. Togg T10X'in yıllık MTV'si ise 22 bin 375 TL olacak.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE VERGİ HESABI FARKLI

Elektrikli otomobillerin MTV tutarları, geleneksel motorlu araçlardan farklı olarak motor gücü ve taşıtın değeri dikkate alınarak hesaplanıyor. Türkiye'de satışa sunulan elektrikli modellerin önemli bir kısmı, 160 kW'ya kadar motor gücüne sahip araçların yer aldığı vergi grubunda bulunuyor.

Togg T10X, Tesla Model Y, Hyundai IONIQ 3 ve Volvo EX30 gibi modellerin dahil olduğu bu kategoride 2027 yılı için belirlenen yıllık MTV tutarı 22 bin 375 TL olacak.

Motor gücü 240 kW'nın üzerine çıkan elektrikli otomobillerde ise vergi miktarı daha yüksek seviyelere ulaşacak. Bu araçların yıllık MTV'si, taşıtın değerine bağlı olarak 80 bin 390 TL ile 87 bin 695 TL arasında değişecek.

MTV ÖDEMELERİ İKİ AYRI TAKSİTTE YAPILACAK

Araç sahipleri, 2027 yılına ait yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi borçlarını iki taksit halinde ödeyebilecek. Ödemelerin ilk altı aylık dönem ve ikinci altı aylık dönem olmak üzere iki ayrı takvimde gerçekleştirilmesi mümkün olacak.

Öte yandan yeniden değerleme oranıyla hesaplanan vergi tutarlarında değişiklik yapma yetkisi Cumhurbaşkanı'nda bulunuyor. Ancak 2027 yılı için açıklanan oranlarda farklı bir düzenlemeye gidilmesinin beklenmediği belirtiliyor. Böylece araç sahiplerinin yeni yılda karşılaşacağı MTV tutarlarının mevcut hesaplamalar üzerinden uygulanması öngörülüyor.