2045'e kadar trafikteki araçların yüzde 16'sı elektrikli olacak

Dünyada elektrikli araç sayısının 2045 yılına kadar 430 milyona ulaşarak trafikteki toplam araç sayısının yüzde 16'sını oluşturacağı öngörülüyor.

AA muhabirinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) "2020 Dünya Petrol Görünümü" raporundan derlediği bilgilere göre, elektrikli araç sayısı 2030'da trafikteki araçların yüzde 5'ini, 2040'da ise yüzde 13'ünü oluşturacak.

Trafikteki toplam araç sayısı 2045 yılında 2,6 milyara yükselecek. Elektrikli araç sayısı ise 430 milyonla trafikteki toplam araç sayısının yüzde 16'sını oluşturacak. Böylece, 2045'te elektrikli araçlar içten yanmalı motorlu araçlardan sonra trafikte ikinci büyük paya sahip olacak.

Dünyada elektrikli araç satışı da 2019-2045 yıllarında yüzde 27 artacak. Doğal gaz ile çalışan araçlar ve yakıt hücreli araç satışında öngörülen artışa rağmen 2045'te satılan binek araçların yüzde 60'ı hibrit elektrikli araçlar da dahil olmak üzere, içten yanmalı motorlu araçlardan oluşacak.

Ticari araçlarda ise dünyada orta ve ağır ticari taşıtların büyük bölümünde konvansiyonel yakıtlı araçların kullanımı devam edecek. Söz konusu dönemde, özellikle ağır ticari araçlarda ekonomik olarak en çekici seçenek olması nedeniyle dizel motor kullanımı sürecek.