25 yıllık galerici bile şaşkın! 'İlk kez' diyerek anlattılar: En ucuzu 750 bin lira olunca ikinci el otomobilin pabucu dama atıldı

İkinci el otomobil pazarı son beş yılın en durgun Haziran ayını yaşarken, müşteriler fırsatı değerlendirdi, galericiler ise bu duruma isyanda. 25 yıldan fazla galericilik yapanlar bile ilk kez bu kadar durgun bir dönem yaşadıklarını dile getirdi. Temmuz ayı bitmesine rağmen sadece 3-4 satış yapabildiklerini ifade ettiler.

SIFIR OTOMOBİL SATIŞLARIN ÖNÜNÜ KESTİ

Show Ana Haber’e konuşan galericiler, “Ana sebep krediler. Hem faizlerin yükselmesi hem krediye ulaşılabilirlikteki problemler etkili oldu. Sıfır otomobilde de bir bolluk yaşanıyor. O da ikinci el otomobilin önünü kesmiş durumda” diyor.

İKİNCİ EL OTODA DARALMA

TÜİK’in verilerine göre Haziran’da ikinci el otomobil pazarında bir önceki yıla göre yüzde 25’lik daralma oldu. Satılan ikinci el araç sayısı ise 485 bin adet oldu.

GALERİDE EN UCUZ İKİNCİ EL ARABA FİYATI 750 BİN TL

Galerici Ersin Bakırdöğen ise, “İkinci el piyasasındaki düşüşün en büyük nedeni sıfır araçlarda yapılan kampanyalar. Örneğin 2021 model bir lüks araç 3-4 ay önce 3 milyon civarında bir rakama satılırken, şu anda 2,5 milyon TL civarında. Yüksek faizlerin de düşmesini umuyoruz. Şu an stokta en düşük ikinci el araç fiyatımız 750-800 bin TL bandında” bilgisini paylaştı.