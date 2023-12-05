29 Aralık’tan sonra araba satışı yapamayacaklar! ‘20 servis’ şartı otomobil markalarını zora sokmuştu: Dava açmaya hazırlanıyorlar

Geçen hafta Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan bir tebliğ ile otomotiv sektöründe tedirginliğe yol açtı. Hatırlanacağı üzere Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) olan ülkeler dışından gelecek elektrikli araçların ithalatı için yeni şartlar getirilmiş, sadece Çinli değil birçok yerleşik markanın elektrikli modeli de bu tebliğden nasibini almıştı. Volvo, Nissan, Toyota, Lexus, Renault, Subaru, Suzuki gibi bir çok markanın Avrupa dışında Japonya ve Çin gibi benzeri ülkelerde üretilen elektrikli modelleri de bu tebliğe takıldı.

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DEVREYE GİRECEK

Konuya ilişkin son bilgileri paylaşan Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci Gazete Pencere’deki haberinde, bu araçların Türkiye’ye ithal edilmesine imkan kalmadığını dile getirdi. “Öyle yeni şartlar yazılmış ki, resmen “Getirmeyin!” denilmek istemiş” diyen Özpeynirci, “Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) olan ülkeler dışından elektrikli araç ithalatını imkânsız hale getiren tebliğin iptali için otomotiv markaları dava açmaya hazırlanıyor. Bazıları ise konuyu Dünya Ticaret Örgütü’ne kadar taşıyacak” ifadelerini kullandı.

29 ARALIK’A KADAR 20 SERVİS ŞARTINI KARŞILAMAK ZORUNDALAR

Elektrikli araç ithalatına yeni koşullar getirilen tebliğe göre, AB ülkeleri ve STA dahilindeki 39 ülke dışında kalan Çin, Japonya, Meksika, Güney Afrika gibi ülkelerden yapılacak elektrikli araç ithalatında; Türkiye’de temsilci bulundurulma, 7 bölgede en 20 servisi bizzat açma, en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi hizmeti verme gibi şartları karşılayamayanlar ithalat ‘İzin Belgesi’ alamayacak.

29 Aralık 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemenin sektörü karıştırdığı ifade ediliyor. Bunun sebebi ise Türkiye’de hiç bir markanın veya distribütörün kendisine ait 20 servisinin olmaması. Markaların veya distribütörlerin Türkiye genelinde yetkili bayileri ve bu bayilere ait yetkili servisleri veya anlaşmalı oldukları özel servisleri var. Şimdi 29 Aralık’a kadar 20 servis kurup, bu 20 servise yine yetki belgesi olan 100’lerce çalışan bulmak zorundalar.

NE ÇİN’DEN NE JAPONYA’DAN GELEBİLİR

Türkiye’de şu anda hali hazırda elektrikli otomobil satışı yapan MG, BYD, Skywell, Seres, Leapmotor gibi Çinli markalar ile yeni girecek markalar 29 Aralık’a kadar eğer kendilerine ait 20 servis kurmazsa (bayileri sayılmıyor) satış yapamayacaklar.

Diğer taraftan Dacia’nın Çin’de üretilen elektrikli modeli Spring veya Volvo’nun EX30 modeli gibi bir marka Avrupa menşeli olsa da Çin’de üretilen modelini getirmek için yine aynı şekilde kendine ait 20 servis kurmak zorunda.

Ayrıca bu tebliğ sadece Çin’den gelecek marka ve modelleri kapsamıyor. Toyota, Honda, Subaru ve Nissan da eğer Avrupa’da üretilmiyorsa Japonya’dan elektrikli otomobil ithal etmek için yine kendine ait 20 servis kurmak zorunda.







