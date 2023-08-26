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3 kişi bakıyor, biri almıyor! İkinci el araba pazarı sessiz: ‘Tofaş Doğan bile 200 bin TL olmuş…’

26.08.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da kurulan ikinci el otomobil pazarı, eski günlerini arıyor. Pazarın cumartesi günü kurulmaya başlamasından sonra önemini yitirdiğini belirten araç satıcıları, artık buraya kimsenin gelmediğini söylediler. İkinci el araba alacaklar da satacaklar da yüksek fiyatlardan şikayetçi.

3 kişi bakıyor, biri almıyor! İkinci el araba pazarı sessiz: ‘Tofaş Doğan bile 200 bin TL olmuş…’

Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi'nde her cumartesi günleri kurulan ikinci el oto pazarında satıcılar, alıcının olmamasından yakındılar. Pazarın eski havasının olmadığı söyleyen araç satıcıları, eski zamanlarda pazarın dolup taştığını, zamanla kimsenin kalmadığını ifade ettiler.

BAKIYORLAR AMA ALAN YOK

Araba satıcısı Kamuran Albayrak, “Pazarda araç sahiplerinden başka kimse yok. Eskiden bu otomotiv pazarı bu saatlerde tıklım tıklım olurdu. Sabahtan beridir arabaya 3 kişi baktı. Fiyat veren olmuyor, sadece bakıyor” dedi.

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Araba satıcısı Ali Yıldırım, “Pazarda bir hareketlenme yok. Sabahtan bu yana tek bir müşteri geldi. O da sordu ve gitti. Alıcı yok. Piyasa durgun. Eski zamanlarda pazara geldiğimiz zaman yer bulamazdık. Pazar günleri kurulması daha iyiydi. Çevre iller bile buraya gelirdi. Cumartesi günleri kurulunca gelen olmuyor” diye konuştu.

Ahmet Özbek, “Şu anda piyasa belirsiz. Alıcı yok. Ben ihtiyacım olduğu için satıyorum. Bugün bir Tofaş Doğan arabası 200 bin TL olmuş durumda” şeklinde konuştu.

Araba almak için pazara gelen Ercan Seven, “Samsun’daki araba pazarı artık bitmiş durumda. Ben sabah 06.00'da geldim. Burada sadece satıcı var, alıcı yok" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba

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