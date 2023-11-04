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300 bin TL düştü! Tesla'da 'Hemen teslim' araçlar için büyük indirim

04.11.2023 11:17 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de elektrikli otomobilde tercih edilen markalardan olan Tesla, hemen teslim edilebilecek modellerinde büyük indirime gitti. İndirimin yaklaşık 300 bin TL civarında olduğu görüldü.

300 bin TL düştü! Tesla'da 'Hemen teslim' araçlar için büyük indirim

Türkiye pazarına girmesiyle beraber satış rakamları sık sık gündem olan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, pek çok aracında indirime gitti.

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NTV'de yer alan habere göre, şirketin internet sitesinde önceden konfigüre edilmiş olduğu belirtilen araçlar, "Fiyat düzenlemeleri, siparişten sonraki 7 gün içinde teslim alındığında geçerlidir" uyarısı ile listelendi.

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Listede, Model Y Long Range olduğu görülen beyaz, gri, siyah, mavi ve kırmızı renkte yaklaşık 50 araç var.

En ucuz araç 2 milyon 712 bin 538 TL'den 2 milyon 355 bin 480 TL'ye düşerken, en pahalısı ise 3 milyon 517 bin 421 TL'den 3 milyon 297 bin 811 TL'ye düştü. Söz konusu modellerde yaklaşık 250 - 300 bin TL'lik indirim uygulandığı görüldü.


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Tesla indirim

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