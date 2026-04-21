300 bin TL kredi için 0 faiz: Nisan 2026 Citroen araç kampanyası

Nisan 2026 Citroen sıfır araç kampanyaları son durum! Pek çok otomobil markası 2026 yılında araç kampanyalarını sürdürüyor. Nisan 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve markalarca duyuruluyor. Peki, 2026 Nisan Citroen sıfır araç kampanyaları ne? Citroen'in sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik.

CİTROEN AMİ

Citroën Ami modelinde 270.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunulmaktadır.

CİTROEN E-C3

Citroën ë-C3 modelinde 250.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz kampanyası sunulmaktadır.

CİTROEN C4 VE CİTROEN C4 X

Citroën C4 ve Citroën C4 X modellerinde 150.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunulmaktadır. Versiyonlara göre değişiklik göstermektedir.

CİTROEN E-C3 AİRCROSS

Citroën ë-C3 Aircross modellerinde 300.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz kampanyası sunulmaktadır.

CİTROEN E-C5 AİRCROSS

Citroën ë-C5 Aircross Plus 157 kW versiyonunda tüzel müşterilere 500.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz kampanyası sunulmaktadır.

Finans kampanyalarının 2025 ve 2026 model yılı belirli model ve versiyonlar için geçerli olup, stoklarla sınırlı olduğu belirtiliyor.