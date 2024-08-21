31 Ağustos'a kadar yüzde 20 indirimli! Otomobil almak isteyenler için 'tam zamanı' diyerek uyardılar: Sıfır ve ikinci elde fiyatlar artacak!

Avrupa'dan sonra Türkiye'de uygulanacak olan Genel Güvenlik Yönetmeliği için geri sayım başladı. Avrupa Birliği'nin sıfır otomobiller için zorunlu hale getirdiği Genel Güvenlik Yönetmeliği 31 Ağustos itibariyle Türkiye'de de yürürlüğe girecek.

SIFIR ARAÇLARDA KAMPANYA YARIŞI

Söz konusu yeni yönetmeliğe uygun olmayan elindeki araçları satmak isteyen bayiler de kampanya üstüne kampanya yapıyor.

'ULUSAL TİP' ONAYI DETAYI

Yeni düzenlemeyle artık sıfır araçlarda geri görüş kamerası, park sensörü, hız sabitleyici gibi birçok özelliğin bulunması zorunlu tutuluyor. Bu değişiklik sadece "ulusal tip" onayıyla üretilen araçları kapsıyor. Peki "ulusal tip" nedir?

Ulusal tipi "Türkiye'de üretilsin ya da üretilmesin ama sıfır olarak Türkiye'de satılacak araç için istenen özellikler ve şartlar." olarak tanımlayan Mustafa Kayatuzu; sürücü yorgunluk algılama sistemi, ani frenleme sistemi, kaza önleyici çarpışma sensörleri, kör nokta uyarı sistemleri gibi özelliklerin zorunlu olacağını belirtti.

HEM GÜVENLİK HEM DE FİYATLAR ARTACAK

Araçlarda zorunlu olarak gelecek bu özelliklerin hem güvenliğini hem de fiyatını artıracağını belirten Kayatuzu, "Ortalama Avrupa premium bir aracın sıfır kilometre fiyatı 2 milyon TL civarından başlamakta" dedi.

"BAYİLER ELDEN ÇIKARTMAK ZORUNDA"

31 Ağustos'a kadar bu özelliklerin olmadığı araçların elden çıkartılması gerektiğini belirten Kayatuzu, dolayısıyla bayilerin bir şekilde, kampanyalarla, fiyat ve taksit destekleriyle bu araçları elden çıkartmak zorunda olduğunu söyledi.

"YÜZDE 20'YE VARAN İNDİRİMLER VAR"

Neredeyse bir hafta kalan yeni düzenleme öncesinde firmalar da adeta birbiriyle yarışıyor. Öyle ki liste fiyatından yüzde 20'ye varan indirimler bile yapılıyor.

Zorunlu özelliklerin geldiği sıfır araçların fiyatlarında bir yükseliş olacağını söyleyen uzmanlar, bu fiyat yükselişinin ikinci ele de yansıyacağını belirtiyor: Fiyatlar yukarı doğru çıkacak!

(ATV Haber)