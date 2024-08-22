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31 Ağustos’ta süre doluyor: Sıfır otomobil satışında tüm kurallar değişiyor! Bayiler öyle bir çare buldu ki...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.08.2024 07:21
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Sıfır otomobil satışında 31 Ağustos'a ertelenen karar için geri sayım başladı. Süre bir daha değişmeyecek! Kampanyalar ve indirimler ile araba fiyatları geri gelse de 31 Ağustos'a kadar satılamayan araçlar için bayiler yöntemi de şimdiden buldu. Bayiler sıfır arabaları önce kendi aralarında satacak, ardından piyasaya ikinci el olarak sürecekler... İşte yeni dönemin detayları...

Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu (GSR II) kuralları açıklanmıştı. Belli güvenlik donanımlarına sahip olmayan araçların 7 Temmuz’dan sonra satılamayacağı belirtilmişti. Ancak markalar süreyi kısa bularak Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunup, bu tarihin 31 Ağustos’a kadar uzatılmasını sağlamıştı.

GSR II donanımına sahip olmayan araçların satış izninin bitmesine kısa bir süre kaldı. Kararın açıklandığı tarihten bu yana bayiler, ellerindeki eski donanımlı otomobilleri satmak için büyük indirimlere gitmeye başladı. Ayrıca bu indirimler takas desteği ve kredilerle desteklendi. Ancak hâlâ bayilerin elinde belli miktarda stok kaldığı belirtiliyor. Sektör temsilcileri bakanlığın tarihte yeni bir revizyona gitmeyeceğini ifade ediyor. Bu nedenle sıfır araç almayı düşünenlerin ellerini çabuk tutması gerektiğinin altı çiziliyor.

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İKİNCİ EL ARABA OLARAK GÖSTERECEKLER

Konuyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuşan satış temsilcileri, “GSR II donanımı olmayan araçların satış yasağı kararı birden ortaya çıktı. Bayiler ellerindeki araçları hızla eritmeye çalıştı. Bu çerçevede ciddi kampanyalar yapıldı. Hatta birçok bayi minimum kâr ile araba sattı ve devam ediyor. 10 gün kadar bir süremiz kaldı. Satabileceğimizi satacağız. Burada en büyük sorunumuz krediye ulaşamamak. Bankalar kredi musluklarını kapadı. Kalan araçların ne olacağı ile ilgili net bir bilgi yok. Sektörden aldığımız bilgiler doğrultusunda bayilerin elde kalan araçları kendi aralarında satış yapacağı ve ikinci el olarak piyasaya sürecekleri söyleniyor” dedi.

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ARAÇ FİYATLARINA ZAMDA TARİHİ VERDİLER

Mayıs ayı itibarıyla stok eritme çabasında olan bayilerinde toplam pazarı olumlu etkilediğini söyleyen satış temsilcileri, “Normal şartlarda sıfır otomobil satışlarında 2024 yılı için iyi bir tablo beklenmiyordu. Çünkü girdi maliyetlerindeki artış, kredi bulma sorunu ve mevduat faizlerinin cazip oluşu otomobil alımını olumsuz etkilemişti. Ancak bu karar ile birlikte stoklar hızla eritilmeye başlandı. Mayıs, haziran, temmuz ayı satışları iyi geldi. Daha doğrusu kötünün iyisi, çünkü dediğim gibi 2024 yılı için çok olumsuz bir tablo bekleniyordu. Ağustos ayında hareket devam edecektir. Ancak son çeyrekte sıfır otomobil satışlarının düşeceği malum… Fiyatlarda da son çeyrek sonrası bir artış bekleniyor” diye konuştu.

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İŞTE GSR’NİN GETİRECEKLERİ

Genel Güvenlik Regülasyonları (GSR II) araçların standart donanımlarına çeşitli güvenlik paketlerini dâhil ederek üretim yapılmasını zorunlu kılan ve araçların daha güvenli hâle gelmesini hedefleyen düzenleme. Bu kapsamda aşağıdaki özellikleri bulunmayan araçların üretimi ve satışı 31 Ağustos’ta son bulacak. Bu donanımlar ise şu şekilde:

• Kaza veri kaydedicisi
• Acil durum fren sistemi
• Sürücü yorgunluğu algılama sistemi
• Geri görüş kamerası ya da park mesafe sensörü
• Ani fren yapıldığında otomatik yanan flaşörler
• Alkol kilidi hazırlığı
• Akıllı hız yardımı ve trafik işareti algılama sistemi ile hız sabitleme
• Şerit takip asistanı
• Önden çarpmada yaya koruması için ‘safety glass’ özellikli ön cam
• Büyük araçlarda kör nokta belirleme teknolojisi, çarpışmaları önlemek için uyarılar ve lastik basıncı izleme sistemi

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Express
Anahtar Kelimeler:
sıfır otomobil
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